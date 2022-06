99,73% bewiesene Genauigkeit für femSense: Statistik ebnet Weg vom Ovulationstest zum hormonfreien Verhütungsprodukt

Ein weiterer Meilenstein geschafft: Der steirische Ovulations-Tracker femSense weist eine Genauigkeit von 99,73% auf, das bestätigte jetzt ein unabhängiges Statistik-Institut.

Graz (OTS) - „Mit femSense können die fruchtbaren Tage einer Frau sehr zuverlässig bestimmt werden,“ so Novustat-Geschäftsführer Dr. Robert Grünwald. Die unabhängigen Statistik-Dienstleister sind spezialisiert auf die Unterstützung von Zulassungsverfahren von Medizinprodukten und Digitalen Gesundheitsanwendungen: „Für femSense haben wir die Auswertungen und Qualitätskontrolle durchgeführt. Die Daten wurden in einem sehr guten, strukturierten Zustand übermittelt, so dass wir die Auswertungen auf einem qualitativ hohen Standard durchführen konnten.“Das unabhängige Statistik-Institut Novustat konnte eine überwältigende Genauigkeit von 99,73% bei regelmäßigen Zyklen feststellen.

Was das für die Zukunft bedeutet? „femSense wurde bisher von 2/3 der Nutzerinnen für die Babyplanung verwendet. Wir haben mittlerweile bei über 14.000 Schwangerschaften geholfen“, so CSO Renée Wagner. Dabei sieht sie Kinderwunsch und Zyklustracking allerdings nur als kurze Zwischenstopps auf dem Weg zur Zulassung als Verhütungsmittel: „In den USA wurde Anfang 2021 eine Zyklustracking-App bereits als solches zugelassen. femSense hat aber wesentlich bessere Voraussetzungen, weil wir im Gegensatz zu dieser Konkurrenz mit dem Sensorpatch ein medizinisch zertifiziertes, kontinuierliches Messgerät haben.“ Das Ergebnis von 99,73% Genauigkeit ist laut der gebürtigen Amerikanerin „amazing“: „Jetzt können wir mit gutem Gewissen voranschreiten. Next Steps sind jedenfalls die USA – FDA-approved sind wir bereits und da konnten wir gerade einen großen Vertrag abschließen – und die Zulassung als Verhütungsprodukt.“

Das Prinzip soll dabei das gleiche bleiben: Um die fruchtbaren Tage einzuschränken und den Zeitpunkt des Eisprungs zu bestimmen, klebt die Nutzerin den Sensor-Patch für maximal sieben Tage im Zyklus unter den Arm. Mit der App wird der Patch aktiviert und jeden Tag in Sekundenschnelle ausgelesen. Der Ovulations-Tracker misst nun 24/7 die Temperatur, berechnet die fruchtbaren und die weniger fruchtbaren Tage, und gibt Bescheid, sobald ein Eisprung erkannt wurde.

Die femSense App gibt es gratis im Google Play-und im App Store. Die Patches sind direkt im Online Shop www.femsense.com, bei Partner-Onlineshops wie BIPA und in ausgewählten Apotheken erhältlich.

femSense Ovulationstracker hier mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Klaffinger

SteadySense GmbH

lisa.klaffinger @ steadysense.at