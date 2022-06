Grenzenlos kreativ: Wien erhält Zuschlag für neuen EU-Kreativhub

Wien (OTS) - Booster für die Wiener Kreativwirtschaft. Mit dem sogenannten EIT Culture & Creativity wird ein europaweit vernetzter Kreativhub in Wien aufgebaut. Die neue Netzwerkplattform soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Kreativschaffenden aus Südosteuropa und dem Alpenraum forcieren. Gleichzeitig rückt die Kreativwirtschaft durch die Zusammenarbeit mit weiteren sechs Hubs gesamteuropäisch zusammen: Gemeinsam mit dem Wiener Standort wurden weitere Niederlassungen des EIT Culture & Creativity in Amsterdam, Barcelona, Bologna, Helsinki und Kosice und Köln beschlossen. Die sechs EITs Culture & Creativity werden mit insgesamt 150 Millionen Euro gefördert.

„Mit über 17.000 Kreativwirtschaftsunternehmen ist Wien die zentrale Drehscheibe der österreichischen Kreativwirtschaft. Dass unsere gemeinsame Initiative sich nun gegen hochkarätige andere Mitbewerberinnen und -bewerber international durchgesetzt hat, ist ein weiterer Meilenstein für Wien. Der neue Kreativhub gibt uns einen riesigen Hebel in die Hand, um das heimische Kreativschaffen international ganz vorne zu positionieren“, zeigt sich Peter Hanke, Wirtschaftsstadtrat Wien, begeistert über die Entscheidung.

Die Kreativwirtschaft Austria (KAT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Johannes Kepler-Universität Linz und die Ars Electronica bauen den neuen Hub als führende Partnerinnen und Partner auf. Für die Stadt Wien ist die Wirtschaftsagentur Wien federführend an Bord. „Wir befinden uns hier im Epizentrum der österreichischen Kreativwirtschaft. Daher ist es nur konsequent, dass die Entscheidung für Wien gefallen ist. Die Wirtschaftsagentur Wien wird ihr gesamtes Know-how einbringen. Wir spielen unser umfassendes Netzwerk ein, um den neuen Hub von Anfang an auf ein bestmögliches Fundament zu stellen“, so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer Wirtschaftsagentur Wien.

Mit der Wissenschaft vernetzte Kreativwirtschaft als Motor für Neues

Ziel des EIT Culture & Creativity ist es, Toppartnerschaften zu knüpfen und Europas Kultur- und Kreativwirtschaft als weltweit führende Innovationskraft zu positionieren. Dabei soll das kreative Ökosystem auch für andere wirtschaftliche Sektoren neue Impulse setzen.

In Wien liegt der Schwerpunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit darauf, im Bereich der Nachhaltigkeit richtungsweisende Initiativen, Innovationsprojekte oder auch Bildungsprogramme zu initiieren. Durch die enge paneuropäische Vernetzung bekommt die heimische Kreativwirtschaft damit eine Sprungschanze für den internationalen Auftritt.

Wien baut führende Rolle als europäische Innovationstreiberin weiter aus

Wien baut mit dem Kreativcluster seine führende Rolle als Innovationsstandort, an dem entscheidende Zukunftsthemen behandelt werden, aus. Es ist bereits das dritte Mal, dass sich das Wissens- und Innovationsnetzwerk EIT für Wien als Standort entschieden hat. Bereits seit 2020 tätig ist das EIT Manufacturing Co-Location Center East. Auch das neue EIT Health hat heuer seine Tätigkeit in Wien aufgenommen.

Zu den Wissens- und Innovationsgemeinschaften des EIT

Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) bringt mit den „Wissens- und Innovationsgemeinschaften“ („Knowledge and Innovation Communities“ (KICs) die Exzellenz aus führenden Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen in dynamische, langfristige europäische Partnerschaften um globale Herausforderungen ein: vom Klimawandel über nachhaltige Energie bis hin zu gesundem Leben und Ernährung mit innovativen Lösungen. Seit 2010 wurden insgesamt acht KICs mit mehr als 2.900 europäischen Partnerorganisationen in 200 Zentren in Europa eingerichtet. Sie haben mehr als 3.800 Unternehmen unterstützt, 1.400 neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht und 13.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die von den KIC-Partnerunternehmen aufgebrachten Investitionen beliefen sich auf 3,9 Milliarden Euro, und 3 800 Hochschulabsolventen schlossen erfolgreich ein EIT-Hochschulprogramm ab.

