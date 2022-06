BURGERISTA stellt sich neu auf

Better-Burger-Kette will Sanierungsverfahren zur Neuaufstellung mit neuem Investor nutzen – Restaurants bleiben geöffnet

München/Linz (OTS) - Vor dem Hintergrund anhaltender Marktverwerfungen hat der österreichische Better-Burger-Restaurantbetreiber BURGERISTA ein Sanierungsverfahren beantragt. Ziel ist es, das Unternehmen neu zu strukturieren und einen neuen Investor zur weiteren Umsetzung des Wachstumskurses zu gewinnen. Die BURGERISTA-Restaurants bleiben geöffnet. Das erklärte der CEO der BURGERISTA Holding, Thomas Burscheidt.

„BURGERISTA konnte nach den Covid19-bedingten Lockdowns zwar an alte Umsatzniveaus anknüpfen, allerdings erleben wir eine noch nie dagewesene Kombination von negativen, exogenen Einflussfaktoren auf das Restaurantgeschäft: Die Auswirkungen der immer wieder aufflackernden Covid19-Pandemie auf die Frequenzen bleiben spürbar. Gleichermaßen sind wir mit rapide steigenden Einkaufs-, Lohn-, Miet- und Energiekosten konfrontiert,“ so Thomas Burscheidt.

Im Rahmen des Sanierungsplans will sich die BURGERISTA Operations GmbH nun neu aufstellen. Thomas Burscheidt erklärt dazu: „Die Marke und die Premium-Produkte von BURGERISTA haben eine große Fan-Gemeinde in Österreich. Diese wollen wir unbedingt weiterhin mit unseren Produkten versorgen. Wir werden daher unsere Gäste wie gewohnt in unseren Restaurants begrüßen und uns im Rahmen des Verfahrens neu aufstellen, um für die Zukunft fit zu sein.“ BURGERISTA bleibt seinen Prinzipien treu und setzt auf Frischfleisch statt Tiefkühlfleisch, regionale Herkunft sowie Nachhaltigkeit.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Burscheidt

Telefon: +43 50 66661101

E-Mail: office @ burgerista.com