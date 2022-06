Gerhard Jelinek zum Wiener Pflege- und Patientenanwalt bestellt

Wien (OTS) - Heute, am 30.06.2022, wurde Dr. Gerhard Jelinek von Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker das Bestellungsdekret zum Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwalt (WPPA) überreicht. Jelinek wird diese zentrale Funktion der Anwaltschaft für Wiener Patient*innen und Pflegebedürftige ab dem 1. Juli 2022, für die Dauer von fünf Jahren übernehmen. Er folgt damit Sigrid Pilz, die seit 2012 als erste Frau die Pflege- und Patient*innenanwaltschaft - inklusive einmaliger Wiederbestellung - innehatte.

Die im Vorfeld der Bestellung erforderliche Ausschreibung wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im April 2022 durchgeführt. Für die WPPA hatten sich insgesamt 24 Personen beworben. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen, haben sich 6 Kandidat*innen für das weitere Auswahlverfahren mit einer externen Personalmanagement-Firma qualifiziert und 5 Bewerber*innen auch dem Hearing gestellt.

Anlaufstelle bei Fragen und Problemen

Die Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft besteht seit 30 Jahren und ist eine unabhängige und weisungsfreie Einrichtung, die als Mediationsstelle und zur Wahrung und Sicherung der Rechte und Interessen von Personen in allen Angelegenheiten des Gesundheitswesens und Pflegebereiches in Wien eingerichtet wurde. Sie wird von Patient*innen, Pflegebedürftigen, Angehörigen, aber auch von Ärzt*innen/Rechtsträgern im Gesundheitsbereich in Anspruch genommen.



Die Aufgaben erstrecken sich von der Behandlung von Beschwerden über die Aufklärung von Mängeln und Missständen bis hin zur Abgabe von Empfehlungen zu deren Abstellung. Außerdem erteilt die WPPA Auskünfte über das Wiener Gesundheits-, Spitals- und Pflegewesen, über Patient*innenrechte sowie deren Geltendmachung und Durchsetzung. Die WPPA informiert zudem über Hauskrankenpflege, soziale Dienste und Pflegegeld und hilft bei Konflikten im Gesundheits- und Pflegebereich.



Gesetzliche Verschwiegenheitspflichten sind gegenüber der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft nicht wirksam. Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt und dessen Mitarbeiter*innen unterliegen jedoch der Amtsverschwiegenheit. Die Inanspruchnahme der Leistungen der WPPA ist kostenlos.

Werdegang Gerhard Jelinek

Gerhard Jelinek hat 1979 hat im Fach der Rechtswissenschaften an der Universität Wien promoviert. Nach diversen juristischen Ausbildungsplätzen war er Richter am BG Innere Stadt, BG Donaustadt und am Handelsgericht Wien. Ab 1995 startete er am Oberlandesgericht Wien seine 16-jährige Karriere, die er mit der Bestellung zum Präsidenten des Oberlandesgerichts im Jahr 2015 krönte. Diese Funktion hatte er bis zum Antritt seines Ruhestands 2021 inne.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Leitner

Mediensprecherin Magistratsdirektion

Telefon: +43 1 4000 82552

E-Mail: andrea.leitner @ wien.gv.at



Norbert Schnurrer

Mediensprecher Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Telefon: + 43 1 4000 81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at