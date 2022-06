Bundesrat: Sozialdemokratin Korinna Schumann neue Vorsitzende

Wienerin Schumann übernimmt für das zweite Halbjahr 2022 den Vorsitz der Länderkammer

Wien (OTS/SK) - Mit 1. Juli 2022 vollzieht sich der turnusmäßige Wechsel in der Landeshauptleutekonferenz und im Bundesrat von Vorarlberg nach Wien. Das Land Wien übernimmt in beiden Institutionen den Vorsitz für das zweite Halbjahr 2022. Neue Präsidentin des Bundesrats ist ab dem 1. Juli die bisherige SPÖ-Bundesrats-Fraktionsvorsitzende Korinna Schumann. ****

Ziel ihrer Präsidentschaft sei es, das Thema „verlässliche öffentliche Strukturen als Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ in den Fokus zu rücken. „Nach mehr als zwei Jahren Pandemie, den Auswirkungen des schrecklichen Angriffskrieges in der Ukraine, mitten während einer Rekordteuerung und der gleichzeitig stattfindenden Wandlungsprozesse offenbart sich einmal mehr, wie wichtig verlässliche staatliche Strukturen sind. Ein moderner Sozialstaat muss seine Bevölkerung absichern und aktiv strukturelle und nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen setzen“, so Schumann. Die neue Bundesratspräsidentin plant dazu unter anderem eine Enquete, die sich mit der Zukunft eines starken Sozialstaates und der Daseinsvorsorge beschäftigt und Ökonom*innen, Vertreter*innen der Sozialpartnerschaft, Expert*innen der Stadt Wien und Mitglieder des Bundesrates zu diesem Thema vereint.

In diesem Zusammenhang hebt Schumann die Leistungen ihrer Heimatstadt hervor: „Wien zeichnet sich als verlässlicher Partner in Zeiten der Krise und als Garant für ein gutes Leben für alle aus. Das sind auch wesentliche Faktoren zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Ob beim erfolgreichen Pandemiemanagement oder bei der raschen Ukraine-Hilfe: Mit dem ‚Wiener Weg‘ beweist die Bundeshauptstadt unter der besonnenen Führung von Michael Ludwig die gute und effiziente Zusammenarbeit von Behörden und Verwaltung. Völlig verdient hat Wien vor einigen Tagen den ersten Platz im Ranking der lebenswertesten Stadt der Welt zum wiederholten Male erhalten.“

Schumann, Jahrgang 1966, ist seit 2018 Vize-Präsidentin und Bundesfrauenvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Seit 2018 ist sie Mitglied des Bundesrates und seit 2019 Vorsitzende der sozialdemokratischen Bundesratsfraktion. Die Funktion des Fraktionsvorsitzenden wird während Schumanns Bundesratspräsidentschaft der Wiener Bundesrat Stefan Schennach ausüben. Schumann arbeitet seit 1989 im Sozialministerium, in dem sie auch viele Jahre Vorsitzende der Personalvertretung war. Sie ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. (Schluss) sr/ls

