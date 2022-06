Gaál/Arapovic: Die „Hauskunft“ gibt noch mehr Auskunft

Umbau des neuen Beratungslokals läuft auf Hochtouren – Team für kostenlose Sanierungsberatung wird weiter ausgebaut

Wien (OTS) - Die „Hauskunft“ baut aus. Ab Herbst zieht die „Sanierungsberatung mit Zukunft“ in ein größeres Lokal um – mit mehr Platz und bald mehr Mitarbeiter*innen. Bei einem Baustellen-Rundgang gab es erste Einblicke.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Selma Arapovic, Wohnbausprecherin der NEOS Wien, besuchten die Baustelle, um sich ein Bild vom Baufortschritt zu machen.

„Das Angebot der ,Hauskunft‘ wird aktuell stark nachgefragt. Das zeigt, wie wichtig diese Anlaufstelle für alle, die in Wien Häuser sanieren wollen, ist.

Bald gibt die ,Hauskunft‘ noch mehr Auskunft. Wir bauen die Servicestelle aus. Am neuen Standort gibt es mehr Platz und das Expert*innen-Team wird erweitert. Damit bieten wir noch mehr Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, sich in allen Fragen rund um das Thema Sanieren kostenlos beraten zu lassen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Die Beratungsnachfragen für Haus- und Heizungssanierungen oder Heizungstausch erleben aktuell eine große Nachfrage. Der Klimawandel war ein erster Anreiz, doch die Energieversorgung und Energieverbrauch und die damit einhergehenden hohen Energiekosten haben das Interesse deutlich erhöht. Daher freut es mich sehr, dass die ‚Hauskunft‘ die große Nachfrage rund um das Thema Sanierung durch den Ausbau vom Servicecenter unterstützt und weiter ausbaut,“ sagt NEOS Wien Wohnbausprecherin Selma Arapovic.

Im April wurden die Bauarbeiten für die neue Location der „Hauskunft“ in der Stadiongasse 10 eingeläutet. In wenigen Monaten ist es dann soweit: Im Herbst eröffnet planmäßig die neue zentrale Anlaufstelle für Sanierung in einer ehemaligen Bankfiliale im 1. Bezirk ihre Türen. Damit gibt es ab Herbst noch mehr kostenlose Sanierungsberatung für Besitzer*innen von Eigenheimen, Zinshäusern, Eigentumswohnungen – aber auch für Hausverwalter*innen und Planer*innen.

Die „Hauskunft“ ist gefragt: 370 Beratungen im Mai, 1.800 in einem Jahr

Seit die „Hauskunft“ im Mai 2021 in den Regelbetrieb des wohnfonds_wien übergegangen ist, nehmen die Anfragen für Sanierungsberatungen kontinuierlich zu. So stieg die Zahl der Beratungen von 120 im Jänner 2022 auf 370 im Mai 2022.



Insgesamt führten die Expert*innen der „Hauskunft“ in den letzten 12 Monaten (Juni 2021 bis Mai 2022) rund 1.800 Beratungsgespräche durch.

Mehr Platz, ein erweitertes Team und gute Öffi-Anbindung

Aufgrund des Andrangs und für eine noch bessere Erreichbarkeit wurden daher für die „Hauskunft“ Räumlichkeiten in Rathaus-Nähe gesucht. Die ehemalige Bankfiliale in der Stadiongasse/Ecke Landesgerichtsstraße eignet sich mit ihrer Fläche im Ausmaß von 370 Quadratmetern und ihrem Grundriss ideal für den zukünftigen Beratungsbetrieb. Es gibt ausreichend Platz für vertrauliche Beratungsgespräche in den fünf dafür vorgesehenen Kojen und der geräumige Empfangsbereich lädt zum Informationsaustausch ein.

„Eine niederschwelliges, zentrales Servicecenter ist das Gebot der Stunde. Wir sind stolz, dass die Umbauarbeiten nun in die Endphase gehen. Dadurch können wir auch unser Hauskunftteam aufstocken, um noch umfangreicher und schneller über Themen wie Gebäudesanierung, Dämmung, Heizungstausch, Hitzeschutz und Förderungen zu informieren“, so Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien, und Nicole Büchl, Leiterin der „Hauskunft“.



Das aktuell fünfköpfige Berater*innenteam der „Hauskunft“ wird aus dem Team der geförderten Wohnhaussanierung sowie von externen Expert*innen der Umweltberatung und der Wien Energie unterstützt, die ebenfalls im neuen Standort Beratungen durchführen können. Im Herbst wird das Berater*innen-Team erweitert. Darüber hinaus sind Kooperationen mit weiteren Institutionen geplant. Für die Umbauarbeiten zeichnet das Planungsbüro Rataplan-Architektur ZT GmbH verantwortlich.

Heizungstausch und alternative Energieversorgung

Um das Ziel der Wiener Fortschritts-Koalition, bis 2040 klimaneutral zu werden, zu erreichen, ist die qualitätsvolle Sanierung der Wiener Bausubstanz ein wichtiger Faktor. Kompetente Beratung durch die „Hauskunft“ zum Aufzeigen von Sanierungspotentialen sowie von optimalen Lösungen für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungssysteme nimmt dabei einen zentralen Stellenwert ein. Als wesentliches Element zur Bewältigung der Herausforderungen durch den Klimawandel wird das Angebot der „Hauskunft“ stetig verbessert und ausgebaut.

„Hauskunft“ ab Herbst in neuem Lokal – Kostenlose Sanierungsberatung



Das Team der „Hauskunft“ steht für ein kostenloses Beratungsgespräch zur Verfügung. Die Expert*innen informieren auch gerne telefonisch. Über die „Hauskunft“-Hotline können Termine und Kontakte zu den Expert*innen vereinbart werden.

Hotline: 01/402 84 00

Mo bis Do 9–15 Uhr und Fr 9–12 Uhr

Kostenlose persönliche und telefonische Beratung (nach Voranmeldung):

Di 9–12.30 Uhr und Do 12.30–16 Uhr

Ort: derzeit noch im wohnfonds_wien forum, Schmidgasse 3/Lenaugasse (Ecklokal), 1080 Wien – ab Herbst im neuen Lokal in der Stadiongasse/Ecke Landesgerichtsstraße

E-Mail: office @ hauskunft-wien.at

Alle Infos unter www.hauskunft-wien.at bzw. wirsan.wien.gv.at / Schluss

