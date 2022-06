Radio Arabella: Wolfgang Struber übergibt Geschäftsführung an Birgit Steurer

Neue Geschäftsführung mit 1. Juli 2022; Struber widmet sich nach 21 Jahren neuen beruflichen Aufgaben

Wien (OTS) - Über zwei Jahrzehnte hat Wolfgang Struber Radio Arabella aufgebaut, wesentlich geprägt und erfolgreich geführt. Seit 2001 war der studierte Kommunikationswissenschaftler Struber am Aufbau des Unternehmens sowie der Sendergruppe beteiligt und kann auf zahlreiche Meilensteine zurückblicken, darunter die Gründung des Senders 2001, die erfolgreiche Expansion in die Bundesländer oder die erfolgreiche Transformation und Innovation in den Bereichen digitale Verbreitungswege und Plattformen.



Mit 30. Juni 2022 legt Wolfgang Struber die Geschäftsführung zurück und wird zukünftig die Geschäftsführung des Fachbereiches "Medien" der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH übernehmen. Mit 1. Juli 2022 übernimmt Birgit Steurer - langjährige Geschäftsführerin von Radio Arabella Oberösterreich und Niederösterreich - auch die Geschäftsführung von Radio Arabella Wien.

"Wolfgang Struber hat den Grundstein für den Erfolg von Radio Arabella gelegt und mit zahlreichen Projekten den Privatradiomarkt in Österreich wesentlich geprägt. Durch seinen Einsatz konnten wir unser Programmangebot um digital-terrestrische Formate ausbauen und damit einen zusätzlichen Markt erschließen. Zahlreiche technologischen Entwicklungen im Bereich Online-, Voice-, Streaming- und Mobile-Bereich sind durch seinen Einsatz erst möglich geworden", bedankt sich der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Mag. Willi Schreiner im Namen der Gesellschafter.

