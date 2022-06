Tagesaktuelle Grundstücksinformationen ab sofort online und kostenlos abrufbar

Neues Service des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen ermöglicht einfachen und kostenfreien Zugang zu Kataster-Daten

Wien (OTS/BMDW) - „Aktuelle, gesicherte Informationen über Grundstücke spielen in vielen Bereichen der Wirtschaft und im privaten Liegenschaftsverkehr eine bedeutende Rolle. Mit dem erneuerten Katasterservice des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen wird der Zugang zu diesen Daten deutlich erleichtert“, so Bundesminister Martin Kocher anlässlich der Inbetriebnahme von kataster.bev.gv.at.

Die Suche nach Informationen über rund 10,2 Millionen Grundstücke in ganz Österreich war noch nie so einfach und schnell möglich. Mit dem neuen und für alle frei zugänglichen Webservice des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV) können tagesaktuelle Daten des Katasters ab sofort rasch und kostenlos abgefragt werden. Informationen zu Grundstücken sind sowohl für Privatpersonen, als auch für Behörden und Unternehmen von großem Interesse. Deshalb werden die Daten des Katasters in hoher Frequenz abgefragt, das bestehende Geodatenportal des BEV verzeichnete bisher jährlich rund 900.000 gebührenpflichtige Abfragen aus der Kataster-Datenbank. Mit dem neuen Online-Service bietet das BEV nun einen effizienten und vor allem kostenfreien Weg zu den Informationen des österreichischen Katasters.

Das Herzstück des Online-Services „kataster.bev.gv.at“ ist die Suchfunktion. Zur Auswahl stehen die Suche nach Adresse, politischen Gemeinden, Katastralgemeinden oder Grundstücksnummern. Alternativ lassen sich über die interaktive digitale Katastralmappe Informationen abrufen, die bisher nur gegen Gebühr bezogen werden konnten. Angezeigt werden etwa Grundstücksgrenzen, Grenzpunkte, Fläche, Adresse und Zusatzinformationen zur Nutzung. Ausgenommen ist aus Datenschutzgründen die Information des Grundbuches zu den Eigentumsverhältnissen. Zur Grafik zugeschaltet werden kann auch das Luftbild. Damit werden die Bestandsverhältnisse auf dem Grundstück noch deutlicher. Über eine API-Schnittstelle kann das Webservice in eigene Systeme integriert werden, ein Service der gerade für Verwaltungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen einen zusätzlichen Benefit darstellt

Der österreichische Kataster

Der Kataster wird von den Vermessungsämtern des Bundesamtes für Eich-und Vermessungswesen (BEV) als öffentliches Register geführt und dokumentiert die aktuellen und tatsächlichen Grundstücksverhältnisse wie deren Grenzen, Lage, Größe und Nutzung. Grafisch dargestellt ist die Lage der Grundstücke sowie deren Grenzen zueinander in der Katastralmappe. Das Grundstücksverzeichnis enthält für jedes Grundstück zusätzliche Sachdaten wie die Grundstücks- und Katastralgemeindenummer, die Einlagezahl zur eindeutigen Zuordnung im Grundbuch oder die Flächen der Nutzung.

