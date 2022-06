IFA AG erwirbt Liegenschaftsteil „Kraußstraße 1-7, Linz“ von Siemens Energy Austria GmbH

Linz (OTS) -



Erfolgreicher Abschluss der Transaktion im Mai 2022

IFA und Siemens Energy Austria GmbH kooperieren bei Standortentwicklung

In attraktiver Linzer Lage werden rund 30.000 m2 Fläche geförderter Wohnbau und Büroflächen entstehen

Die IFA AG, Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments, verstärkt ihr Engagement in Oberösterreich und hat in Linz einen Liegenschaftsteil der „Kraußstraße 1-7“ von der Siemens Energy Austria GmbH erworben. Auf dem attraktiven Grundstück in zentraler Stadtlage befinden sich aktuell Büro- und Produktionsgebäude, die zwischen 1950 und 1980 errichtet wurden. Der teilweise vermietete Bestand wird mit Juni 2023 geräumt. Siemens Energy Austria wird das benachbarte Grundstück weiterhin für die Produktion nutzen, IFA und Siemens Energy Austria kooperieren bei der Weiterentwicklung des Standorts und seiner Infrastruktur. Geplant ist ein Mixed-Use aus gefördertem Wohnbau und Büroflächen. Die Vertragsparteien haben über das Transaktionsvolumen Stillschweigen vereinbart.

„Der Standort überzeugt durch zentrale, nachgefragte Lage in Nähe zum Linzer Hauptbahnhof. Die Liegenschaft eignet sich optimal für dringend benötigten leistbaren Wohnraum sowie moderne Büroflächen als wichtigen Beitrag für nachhaltige Stadtentwicklung. Für die Weiterentwicklung des Standorts kooperieren wir eng mit Siemens Energy Austria“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Ich freue mich sehr, dass wir das Grundstück mit hohem Potenzial sichern konnten sowie auf die künftige Aufwertung der Liegenschaft.“

„Uns als Siemens Energy Austria war beim Verkauf ein partnerschaftliches Vorgehen mit der Käuferin entscheidend, da das Herauslösen des Verkaufsgegenstandes durchaus anspruchsvoll ist. Wir verbleiben mit der zukunftsweisenden Produktion der Transformers Linz am Standort und sehen einer nachhaltigen Aufwertung des verkauften Liegenschaftsteiles mit Interesse entgegen. Gleichzeitig treiben wir die Modernisierung der Trafoproduktion voran“, berichten Michaela Länger, Finanzdirektorin und Günter Berger, Real Estate Head für Südeuropa der Siemens Energy Austria GmbH.

Mehr Informationen zur IFA AG und aktuellen Investments unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Anlegerinnen und Anleger haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at



