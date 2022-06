Stadt Wien – Kindergärten: 78 neue Elementarpädagog*innen und 51 neue Assistenzpädagog*innen schließen ihre Ausbildung ab

Wien (OTS) - An der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) haben im Juni 3 Klassen des fünfsemestrigen Kollegs „CHANGE“ ihre Ausbildung zu Elementarpädagog*innen sowie 3 Klassen die Schule für Assistenzpädagog*innen erfolgreich beendet.

57 Studierende, 49 Frauen und 8 Männer, des Kollegs “CHANGE” haben heute im feierlichen Rahmen ihr Diplom erhalten.

Die Abschlussprüfungen an der dreijährigen Schule für Assistenzpädagog*innen haben 47 Frauen und 4 Männer bestanden.

Die beiden Ausbildungen zeichnen sich durch einen hohen Theorie-Praxis-Transfer aus. So können die Studierenden von Beginn an das Bildungsgeschehen im Kindergarten kennen lernen und später aktiv mitgestalten. Für Berufsumsteiger*innen sind diese Ausbildungsmodelle besonders attraktiv, weil sie vom AMS und WAFF gefördert werden.

Zusätzlich haben 21 Maturant*innen, davon 1 männlicher Maturant, die fünfjährige BAfEP ab 14 erfolgreich abgeschlossen.

“Es freut mich als Wiener Bildungsstadtrat sehr, dass wir neue 129 Bürger*innen, die die elementarpädagogische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, in den Wiener Kindergärten begrüßen dürfen. Der Beruf der Elementarpädagog*in ist nicht nur ein sehr sinnstiftender, er ist auch ein wesentlicher Mosaikstein für unsere Kinder, die im Kindergarten die erste und wichtigste Bildungseinrichtung vorfinden. Sehr gut ausgebildete Pädagog*innen unterstützen und begleiten unsere Kinder tagtäglich in den Wiener elementarpädagogischen Einrichtungen. Das erhöht die Chancen im weiteren Bildungsweg unserer Kinder. Daher ist jede Absolvent*in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik ein Gewinn für unser Bildungssystem, unsere Kinder und deren Eltern!” sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai zeigt sich ebenfalls angetan: „Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb braucht es bestens ausgebildete Pädogoginnen und Pädagogen. Es macht mich stolz, dass diese Wiege der Bildung in Floridsdorf liegt.“

Der Abteilungsleiter-Stellvertreter der Stadt Wien – Kindergärten, Kurt Burger, freut sich über die 78 neuen Elementarpädagog*innen und 51 Assistenzpädagog*innen: „Ich gratuliere all unseren Absolvent*innen. Sie verstärken ab sofort die Teams der Wiener städtischen Kindergärten und begleiten die Jüngsten in ihrer ersten Bildungseinrichtung.“

Die Stadt Wien setzt schon seit Jahren Initiativen, um dem anhaltenden Fachkräftemangel im Bereich der Elementarpädagogik entgegenzuwirken. Der Schwerpunkt der bafep21 liegt bereits seit 2008 in der Erwachsenenbildung, da Absolvent*innen der BAfEP-Kollegs wesentlich häufiger und nachhaltiger im Berufsfeld tätig sind als Jugendliche, die diese Entscheidung mit 14 Jahren getroffen haben. Ein Viertel aller Kollegstudierenden in Österreich absolviert momentan die Ausbildung an der bafep21. Damit leistet die bafep21 einen wesentlichen Beitrag um den Fachkräftemangel im elementarpädagogischen Bereich in Wien entgegenzuwirken.

