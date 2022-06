Dietmar Griebler ist neuer Wiener Magistratsdirektor

Christoph Maschek folgt als Finanzdirektor der Stadt Wien

Wien (OTS) - Heute, Mittwoch, 29. Juni 2022, bestellte Bürgermeister Dr. Michael Ludwig die neue Spitze des Magistrats und den neuen Leiter der MA 5 (Finanzwesen). Der bisherige Finanzdirektor, Dietmar Griebler (52), ist ab 1. Juli neuer Magistratsdirektor und Landesamtsdirektor von Wien. In seiner bisherigen Funktion folgt ihm sein bisheriger Stellvertreter in der MA 5, Christoph Maschek (40), nach. Bürgermeister Ludwig überreichte den beiden Spitzenbeamten ihre Bestellungsdekrete und dankte dem bisherigen Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner (64), der nach zwölf Jahren in der höchsten administrativen Funktion der Stadt Wien in den Ruhestand tritt.

Bürgermeister Michael Ludwig sagte bei der Zeremonie: „In den vergangenen zwölf Jahren konnte die Stadtverwaltung ihre Effizienz entscheidend optimieren und hat ihre Kompetenz bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen und Krisen unter Beweis gestellt. All das und noch mehr ist auch auf die Tätigkeit von Erich Hechtner als Magistratsdirektor zurückzuführen. Für all das möchte ich mich herzlich bedanken. Dem neuen Magistratsdirektor Dietmar Griebler wünsche ich viel Erfolg und Freude bei seiner Aufgabe, und freue mich schon sehr auf die gute Zusammenarbeit!“

Magistratsdirektor Griebler bedankte sich beim Bürgermeister, seinem Vorgänger und allen anwesenden Personen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er sei sich der großen Herausforderung bewusst und wolle „die Funktion als Bindeglied zwischen Politik und Wiener Bevölkerung weiterführen“. Die Wiener*innen könnten sich auch zukünftig auf eine der besten Stadtverwaltungen der Welt verlassen.

Auch Finanzdirektor Christoph Maschek kündigte an, „alles daran zu setzen“, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und werde diese mit bestem Wissen und Gewissen ausüben.“

Der scheidende Magistratsdirektor Erich Hechtner: "Ich durfte viele großartige Menschen in der Wiener Stadtverwaltung kennenlernen. Was mich dabei immer wieder gefreut hat, war das große Engagement, die ansteckende Begeisterung und das hohe Verantwortungsgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht umsonst ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt. Darauf kann man stolz sein."

Zur Verabschiedung des bisherigen sowie zum Amtsantritt des neuen Magistratsdirektors sowie des neuen Finanzdirektors waren zahlreiche Mitglieder der Landesregierung sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Verwaltung in den Festsaal des Wiener Rathauses gekommen.

Lebenslauf Dietmar Griebler:

Dietmar Griebler schloss das Studium der Rechtswissenschaften 1993 in Wien ab. Der gebürtige Wiener begann seine Tätigkeit bei der Stadt Wien nach dem Gerichtsjahr 1994 im MBA 10. Nach einer Station bei der MA 63 – Gewerbeangelegenheiten wechselte er 1997 in die damalige MA 4 – Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten, von wo er 2001 in die MA 5 – Finanzwesen wechselte. Von 2003 - 2005 absolvierte Griebler den Post-Graduate Universitätslehrgang „International Executive MBA Public Management“ an der University of Salzburg Business School. 2006 übernahm er die Leitung der Präsidialabteilung des Bürgermeisters und 2008 zusätzlich die Funktion des Bereichsleiters für Dezentralisierung der Verwaltung der Stadt Wien. Ab Jänner 2013 leitete Dietmar Griebler die MA 5 – Finanzwesen, seit Juni 2013 auch als Finanzdirektor der Stadt Wien.

Lebenslauf Christoph Maschek:

Christoph Maschek ist in Wien geboren und aufgewachsen. 2006 hat er das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien abgeschlossen – 2007 trat er in den Dienst der Stadt Wien ein. Sein beruflicher Werdegang begleitete ihn durch das Magistratische Bezirksamt 4./5. Bezirk, MA 63 - Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand und die MA 5 – Finanzwesen, wo er seit April 2018 Stellvertreter des Dienststellenleiters war. Seit 6. März 2020 hat er zusätzlich die Funktion des Bereichsleiters für grundsätzliche Angelegenheiten des Förderwesens im Magistrat inne.

