Antenne Steiermark hat es wieder getan

Auch dieses Jahr hat Antenne Steiermark wieder alles richtig gemacht und einen Austrian Event Award in Bronze abgeräumt. Diesmal mit dem ersten Live-Konzert nach dem Lockdown.

Graz (OTS) - Im Frühjahr 2021 startete eine große Kampagne der Antenne Steiermark: Die Antenne Steiermark Glücklichmacher. Hörer:innen konnten hier ihre Herzenswünsche beim Sender einschicken, diese wurden dann nach Möglichkeit erfüllt. „Einer der am öftesten eingeschickten Wünsche war der, wieder ein Live-Konzert erleben zu dürfen.“, berichtet Manuel Krispl, Marketingleiter der Antenne Steiermark und Antenne Kärnten. So setzte man sich die Aufgabe, bei Bekanntgabe des Lockdown-Endes, diesem Wunsch nachzukommen.

Als das Lockdown-Ende mit 19. Mai bekanntgegeben wurde, setzte man alle Hebel in Bewegung, um dieses Konzert möglich zu machen. Binnen kürzester Zeit wurde mit den Grazer Spielstätten ein perfekter Partner und mit Orpheum eine perfekte Location gefunden, kurz darauf meldeten sich via Social Media auch schon Künstler für diese Aktion an: Die steirische Band Alle Achtung war sofort Feuer und Flamme: „Ich hab‘ meine Bandkollegen gar nicht gefragt, sondern sofort im Namen aller zugesagt“, verrät Max Bieder von Alle Achtung. Auch Sänger JOSH war samt Band sofort mit dabei.

Insgesamt wurden aus den Anmeldungen 300 Antenne Steiermark Hörer:innen ausgelost, die das Konzert – unter Einhaltung aller gegebenen Sicherheitsmaßnahmen – besuchen durften und in den Genuss vom ersten Live-Konzert nach 197 Tagen Lockdown kamen.

Und genau dieser Einsatz und die Teamleistung aller Beteiligten wurde beim diesjährigen Austrian Event Award mit Bronze ausgezeichnet! Die Antenne Steiermark belegt in der Kategorie „Corporate Public Events“ den dritten Platz. „Ich bin sehr stolz, dass wir auch dieses Jahr wieder unter Beweis stellen konnten, dass die Antenne Steiermark mehr ist als nur ein Radiosender“, zeigt sich Manuel Krispl, Marketingleiter der Antenne Steiermark und Antenne Kärnten, sichtlich erfreut über die Auszeichnung.

Auch Gottfried Bichler, Geschäftsführer der Antenne, ist begeistert von der Teamleistung: „Die Antenne Glücklichmacher gibt es ja nach wie vor. Diese Aktion und vor allem ihr Höhepunkt – das Glücklichmacherkonzert – lebt davon, dass alle zusammengreifen. Dieses Konzert hat gezeigt, was wir als Antenne gemeinsam mit unseren Partner:innen und unseren Hörer:innen leisten können. Ein besonderer Dank gilt hier vor allem Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Theaterholding Graz, der sich sofort mit dem professionellen Team des Grazer Orpheums bereit erklärt hat, dieses einzigartige Event auszurichten. Dass diese Anstrengung, dann auch belohnt wird, freut mich ganz besonders!“

Mehr über das Konzert und auch den Aftermovie zum Nachsehen gibt’s auf www.antenne.at!

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Krispl

Marketingleitung

Antenne Steiermark & Antenne Kärnten



Antenne Steiermark

Regionalradio GmbH & Co KG

Gadollaplatz 1

8010 Graz

T: +43 316 8090 31144

M: +43 664 855 1144

manuel.krispl @ antenne.at

www.antenne.at