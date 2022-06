Valentin (SPÖ) ad ÖVP: Wiener Parkraumbewirtschaftung ist ein Erfolgsmodell

Einnahmen fließen in die Öffis – Öffi-Ausbau Offensive auf Hochtouren

Wien (OTS/SPW-K) - „In welcher Stadt lebt die Wiener ÖVP?“, fragt sich SPÖ-Planungsausschussvorsitzender Erich Valentin angesichts der heutigen Forderungen der ÖVP in Sachen Parkraumbewirtschaftung. „Das Parkpickerl ist ein Erfolgsmodell, das im März nun endlich flächendeckend eingeführt wurde und ist eine wichtige Klimaschutzmaßnahme. Die Einnahmen sind natürlich zweckgebunden und fließen in den Ausbau der Öffis“, stellt Valentin klar und weiter: "Der Öffi-Ausbau läuft intensiv, davon kann sich jeder live ein Bild machen, wenn er durch die Stadt geht."

Auch bundesländerübergreifende Straßenbahnen werden forciert: „Die Planungen laufen längst, das dürfte der ÖVP entgangen sein", stellt Valentin klar. Die Stadt investiert Milliarden Euro in den Ausbau des U-Bahn-Netzes. Dazu kommen viele neue Straßenbahnlinien. Im Übrigen mit der Linie 72 die erste bundesländerübergreifende Straßenbahnlinie von Simmering nach Schwechat. "Ich weiß nicht, wie man das alles nicht mitbekommen kann“, so Gemeinderat Valentin und geht auch auf die ÖVP-Forderung nach „Urban Hubs“ ein: „Gemeint sind wohl die WienMobil Stationen, die bereits jetzt vorhanden sind und bis 2025 hundertfach in der Stadt zu finden sein werden.“

Abschließend rät Valentin: „Die ÖVP wäre gut beraten, sich mit der Mobilitätspolitik der Stadt eingehend zu beschäftigen, bevor sie Forderungen aufstellen, die in der Klimamusterstadt längst Realität sind."

