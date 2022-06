Reiter/Prack fordern sofortigen Abbruchstop in der Kaiserstraße 31 - zurück an den Start!

Wien (OTS) - Die Stadt Wien erteilte im Oktober 2021 eine Abbruchbewilligung für das über 200 Jahre alte denkmalgeschützte Gebäude innerhalb der Schutzzone in der Kaiserstraße 31 – ohne gemäß Wiener Stadtverfassung verpflichtende Einbeziehung des Bezirks. Bezirksvorsteher Markus Reiter: "Der Abbruch des Gebäudes muss sofort gestoppt werden und es braucht eine transparente Offenlegung aller Akten, Gutachten und sowie sämtlicher weiterer Abmachungen zwischen den Dienststellen der Stadt Wien und dem Bauwerber".



Bei den Grünen fordert man darüber hinaus angesichts der drohenden Zerstörung gründerzeitlicher Bauten durch Spekulanten ein konsequenteres Vorgehen seitens der Stadt: "In solchen Fällen muss die Stadt viel früher eingreifen und vor allem hart durchgreifen. Die Stadt kann solche Häuser unter Zwangsverwaltung stellen, die notwendigen Sanierungen durchführen lassen und dem Eigentümer in Rechnung stellen. Das geht bis hin zur Vermietung der Liegenschaft durch die Stadt. Wenn die Stadt das konsequent macht, dann lernen Spekulant:innen ganz schnell, dass sich so ein Handeln nicht mehr auszahlt", so Georg Prack, Wohnbausprecher der Grünen Wien.



Der Grüne Wohnbausprecher stellt auch Forderungen im Hinblick auf die Bauordnungsnovelle, die für 2023 geplant ist: "Die Abschaffung der wirtschaftlichen Abbruchreife muss endlich kommen, damit wir Spekulanten das Handwerk legen und die Vernichtung leistbarer Altbauwohnungen verhindern. Zudem braucht es eine massive Einschränkung der technischen Abbruchreife um Umgehungsversuche zu vermeiden. Schließlich müssen die Strafen weiter erhöht werden, wie das die Grünen schon bei der letzten Novelle der Bauordnung gefordert haben," so Prack abschließend.

