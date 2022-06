Linde Verlag startet mit maßgeschneiderter Digitallösung für Gemeinden ins zweite Halbjahr

Neue Linde Digital Bibliotheken für Mitarbeiter*innen in der kommunalen Verwaltung

Wien (OTS) - 29.06.2022. Effizient, passgenau und hochwertig – dafür stehen die neuen Linde Digital Bibliotheken für Gemeinden, die der Linde Verlag mit Ende Juni 2022 an den Start bringt. Statt einer Bibliothek für alle Gemeinden richtet sich das neue Angebot in den Modulen M, L, und XL ab sofort gezielt nach der Größe der Gemeinde und den damit einhergehenden Lösungsanforderungen.

Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer Linde Verlag: „Wir haben unser Portfolio neben unseren Steckenpferden Steuerrecht sowie Bau- und Immobilienrecht insbesondere im Öffentlichen Recht stark erweitert, weswegen es nahe gelegen ist in Zusammenarbeit mit Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern spezielle Pakete für Gemeinden zu schnüren. Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Gemeindebediensteten bieten wir für jede Gemeindegröße die passenden Inhalte in drei verschiedenen Modulen: M, L oder XL. Der Vorteil: Maßgeschneiderte Bibliotheken zu einem fairen Preis unterstützen den beruflichen Alltag optimal und tragen den unterschiedlichen Anforderungen der Zielgruppe Rechnung.“

„In allen drei Modulen - M, L und XL – finden die Nutzerinnen und Nutzer Fachliteratur, die für Gemeinden essentiell ist. Ob aus den Bereichen Öffentliches Recht, Steuerrecht, Bau- und Immobilienrecht, Vertragsrecht, Strafrecht oder Vergaberecht – jede Gemeinde erhält das passende Paket an Digitalliteratur. Durch die laufende Aktualisierung der Werke und den sich auch in Zukunft über alle Bereiche erstreckenden starken Portfolioausbau des Verlages ist der Inhalt der digitalen Bibliotheken quasi immer up to date, hochwertig und wird in den nächsten Jahren sogar noch wachsen. Als erstem österreichischen juristischen Fachverlag ist es uns damit gelungen, Gemeinden umfassend mit hochwertigen Digitalbibliotheken zu bedienen “, so Dr. Patrick Stummer, Programmleiter im Linde Verlag.

Absolute Flexibilität für den Arbeitsalltag

Getreu dem Slogan „Wissen am Punkt“ können Anwenderinnen und Anwender mit thematisch passenden Modulen und Einzeltiteln völlig flexibel ihr Paket erweitern und sich so ihre eigene „Bibliothek“ in Linde Digital zusammenstellen. Außerdem führt die benutzerfreundliche Suche mittels Smart-Rank-Technologie schnell und effizient zu den relevanten Inhalten. Zusätzlich stehen kostenfrei Gesetze, Judikatur, Richtlinien und auch wissenschaftliche Werke zur Verfügung.

Mehr unter: https://www.lindeverlag.at/gem-digital

