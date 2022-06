Grazer Unternehmer gewinnt internationalen Speaker Slam

Storys verbinden Menschen Märkte und Ideen!

Graz (OTS) - Beim 11. Internationalen Speaker Slam im deutschen Mastershausen überzeugte der Grazer Unternehmer und Storytelling-Experte Harald Kopeter, die hochkarätig besetzte Jury und konnte sich gegenüber mehr als 140 Rednerinnen und Redner klar durchsetzen und den GOLD Award nach Graz holen.

Alle hatten exakt 4 Minuten Zeit, die Jury zu überzeugen. Mit seiner Rede „Menschen mit Storys begeistern und Kunden gewinnen“ gewann er den Excellence Award 2022 auf dem Speaker Slam in der Kategorie Business. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit bei dem im Juni 2022 Rednerinnen und Redner aus sieben Nationen antraten. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt wird, messen sich beim Speaker Slam die Redner mit ihren beruflichen und persönlichen Themen, ihrem Fachwissen und ihrer persönlichen Expertise.

„Allein die Storys und Botschaften auf vier Minuten zu komprimieren ist die größte Herausforderung beim Speaker Slam, denn üblicherweise liegen meine Keynotes zwischen 30 bis 90 Minuten“ sagte Harald Kopeter nach der Preisverleihung.

Harald Kopeter ist seit mehr als 20 Jahren in der Werbe- und Marketingbranche tätig, ist Unternehmer und Buchautor und sein Podcast think.digital.NOW! findet sich immer wieder unter den TOP 3 in den Apple Podcastcharts.

Als ausgewiesener Storytelling-Experte weiß er um die Wichtigkeit und Wirkung guter Geschichten, denn „Menschen kaufen nicht die besten Produkte, sondern die Produkte, die sie am besten verstehen“. In einer Welt in der wir täglich mit bis zu 10.000 Werbebotschaften zugemüllt werden, haben jene Unternehmen die Nase vorne, die die besseren Geschichten erzählen und ihre Kunden auf eine Heldenreise mitnehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Harald Kopeter – Unternehmer, Storytelling-Experte & Keynote Speaker

+43 316 907515-10 / harald.kopeter @ cm-service.at

www.haraldkopeter.com www.fresh-content.at

think.digital.NOW! – Der Podcast für digitalen Geschäftserfolg

www.think-digital-now.com/podcast