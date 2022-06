9 Wochen – 9 Bundesländer! „Guten Morgen Österreich“ ab 4. Juli auf Sommertour unterwegs in Österreich

Wien (OTS) - Neun Wochen – neun Bundesländer! In wenigen Tagen startet die „Guten Morgen Österreich“-Sommertour: Von Montag, dem 4. Juli, bis Freitag, den 2. Sepember 2022, ist das Team um Eva Pölzl und Lukas Schweighofer wieder unterwegs in Österreich. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus den ORF-Landesstudios macht die Sendung – Montag bis Freitag jeweils ab 6.30 Uhr in ORF 2 – Halt an den schönsten Seen Österreichs, besucht die sommerlichen Festspielstätten des Landes, lädt spannende Gäste ein und entdeckt heimische Besonderheiten.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Die Nähe zu unserem Publikum ist die Stärke von ORF 2. Das gelingt uns in ganz vielen Sendungen Tag für Tag. Dazu zählt ‚Guten Morgen Österreich‘, wo wir auch dank der engen Zusammenarbeit mit den ORF-Landesstudios an ganz vielen Orten direkt bei den Menschen sind. Im Rahmen der ,Guten Morgen Österreich‘-Sommertour fahren wir durch alle neun Bundesländer, besuchen die Menschen in ihrer Heimat und zeigen den Sommer in Österreich in seiner ganzen Vielfalt.“

Sendungsverantwortlicher Christian Hillinger: „In Zusammenarbeit mit den Landesstudios haben wir einen wirklich tollen Tourplan erstellt, der uns in die schönsten Regionen Österreichs führt. Wir freuen uns sehr auf diese neun Sommerwochen.“

Freuen kann sich aber auch das Publikum – u. a. auf den Vorturner der Nation Philipp Jelinek. Mit seiner Sendung „Fit mit Philipp“ ist er im Rahmen des ORF-Frühfernsehens natürlich mit unterwegs und lädt das Publikum vor Ort zum Mitturnen ein. Auch die Motorsport-Freunde kommen auf ihre Kosten. Am Wochenende zwischen der ersten Sommertour-Woche im Burgenland und der zweiten Woche in Kärnten macht das mobile Studio Halt in Spielberg. Lukas Schweighofer wird dort am 9. und 10. Juli Highlights rund um den Formel-1-Grand-Prix von Österreich präsentieren.

Die einzelnen Stationen der „Guten Morgen Österreich“-Sommertour im Überblick:

Montag, 4. Juli – Freitag, 8. Juli: Burgenland (Rust) Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juli: Steiermark (Spielberg: Formel 1 Großer Preis von Österreich) Montag, 11. Juli – Freitag, 15. Juli: Kärnten (Klagenfurt) Montag, 18. Juli – Freitag, 22. Juli: Vorarlberg (Bregenz) Montag, 25. Juli – Freitag, 29. Juli: Salzburg (Mattsee) Montag, 1. August – Freitag, 5. August: Wien (Heldenplatz) Montag, 8. August. – Freitag, 12. August: Oberösterreich (Gmunden) Dienstag, 16. August – Freitag, 19. August: Burgenland (Purbach) Montag, 22. August – Freitag, 26. August: Tirol (Achensee) Montag, 29. August – Freitag, 2. September: Niederösterreich (St. Pölten)

