Wien (OTS) - Am 28. Juni präsentierten Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein ihren neuen Möbel & Design Guide 2022 im Schatzkammersaal der Wiener Hofburg. Auch in seiner 17. Ausgabe führt der hochwertige, exklusive Premium-Guide informativ durch die internationale Welt der Gestaltung und ist ein Wegweiser durch den gehobenen Möbelhandel Österreichs, der nicht nur hierzulande geschätzt wird. „Die vergangenen beiden Jahre haben auch die Einrichter auf eine harte Probe gestellt, die sie mit Bravour gemeistert haben“ , zeigen sich Anna M. Del Medico und Michael Stein beeindruckt vom Elan der Branche. „Das Interesse der Menschen an allen Themen des Wohnens und Einrichtens hat, wenig erstaunlich, ein neues, noch höheres Niveau erreicht. Das ist sehr erfreulich. Und für diese sehr positive Entwicklung steht auch die brandneue Ausgabe unseres Premium-Guides.“

Die Leser und Nutzer des Möbel & Design Guides sind bekannt designafin, ambitioniert und blicken weit über die Grenzen des Landes hinaus. Das ist die Messlatte für den Service-Charakter des Möbel & Design Guides. Um diesen konsequent hochzuhalten bzw. zu gewährleisten, nimmt das Möbel & Design Guide-Team Jahr für Jahr hunderte Design-Boutiquen und Einrichtungshäuser unter die Lupe und spürt Entwicklungen sowie neue Tendenzen im In- und Ausland auf.

Ganz besondere Standards hinsichtlich Kompetenz und Qualität mit sehr persönlicher Note setzen die mit dem Möbel & Design Guide Award ausgezeichneten Unternehmen. In insgesamt neun Kategorien werden die ebenso begehrten wie anerkannten Auszeichnungen bereits zum neunten Mal vergeben. Unternehmerpersönlichkeiten, die mit außergewöhnlichen Aktivitäten und persönlichen Leistungen Österreichs Einrichtungsszene prägen, werden überdies mit vier Sonderpreisen ausgezeichnet.

Der Möbel & Design Guide macht die Welt des Designs informativ und auf lebendige Art transparent. Die neun Kapitel zu den zentralen Themen des Wohnens werden jeweils von einem redaktionellen Beitrag eröffnet. Aktuelle Entwicklungen und Trends geben hierfür die Themen vor. Ergänzt wird das Ganze um ein Verzeichnis der aktuell besten Designshops und Einrichtungshäuser Österreichs.

Möbel & Design Guide Award 2022 – Kompetenz, Qualität und sehr persönliche Note

Alle im Möbel & Design Guide gelisteten Unternehmen zeichnen sich durch besondere und qualitativ hochwertige Produkte, fundierte Beratung sowie hohe Kundenzufriedenheit aus. Die nominierten Betriebe und Gewinner des diesjährigen Möbel & Design Guide Awards stehen für ganz besondere Standards in Bezug auf individuelle Dienstleistungen, exklusiven Service und Angebotsvielfalt bekannter nationaler und internationaler Top-Marken und eine entsprechend hochwertige Präsentation.

Mit vier Sonderpreisen zeichnete das Team des Möbel & Design Guides zudem wieder Unternehmerpersönlichkeiten für deren außergewöhnliche Aktivitäten und persönliche Leistungen aus.

Den Möbel & Design Guide Award gibt es seit 2014.

Die Preisträger des Möbel & Design Guide Awards 2022 (Kategorie: Gewinner)

Möbel & Design: Grünbeck Einrichtungen, 1050 Wien, www.gruenbeck.co.at

Raumausstattung: Lazelberger Interiors, 1020 Wien, www.lazelberger.com

Küche: Sendlhofer, 5020 Salzburg, www.m-sendlhofer.at

Schlafen: More Than Beds, 1060 Wien, www.morethanbeds-wien.at

Bad & Wellness: Sochor Fliesen, 1100 Wien, www.fliesen.wien

Outdoor: Wohndesign Maierhofer, 2345 Brunn am Gebirge, www.wohndesign-maierhofer.at

Licht & Leuchten: WienLicht Flagship Store, 1010 Wien, www.wienlicht.at

Tischkultur: Redl Glas, Porzellan, Geschenke, 4020 Linz, www.glas-porzellan-redl.at

Multimedia: Audio Exclusive – the higher end, 4600 Wels, www.audio-exclusive.at

Sonderpreis wurden vergeben an (Kategorie: Gewinner)

Familienunternehmen: Ladenstein, 8010 Graz, www.ladenstein.at

Interior Design: Martin Mühlböck, 4114 St. Martin im Mühlkreis, www.muehlboeck.at

Flagshipstore International: Porada by Johan, 1080 Wien, www.johan-wohnen.at/porada

Neueröffnung: Natuzzi Italia Concept Store, 1010 Wien, www.natuzzi.com/at

Nachschlagewerk für alle Wohn-Interessierten

Folgende Kapitel werden im aktuellen Möbel & Design Guide ausführlich beschrieben:

Designer – Von A wie Michael Anastassiades bis V Vincent Van Duysen

Möbel & Design Guide Award 2022: Ausgezeichneter Fachhandel

Möbel & Design – Magie der Metamorphose Recycling-Möbel: Wie sich PET- Flaschen, Marmorstaub und Müll in starke Designteile verwandeln.

Raumausstattung – Neue Räume braucht das Land. Die Auswahl an neuen Farben, Mustern und Texturen ist vielfältig und zuweilen überbordend.

Küche – Insel-Sehnsucht. Kücheninseln bringen als Ankerpunkt Ruhe und gleichsam kommunikatives Treiben ins Geschehen.

Schlafen – Mehr als nur ein Raum. Die räumlichen Kapazitäten mancher Schlafzimmer kann man noch anderweitig ausschöpfen.

Bad & Wellness – Wannen-Wonnen. Die Badewanne steht noch immer hoch im Kurs.

Outdoor – Kurzmalweg. Im Grünen die Seele baumeln lassen und abschalten.

Licht & Leuchten – Helle Momente. Tragbare Leuchten lassen sich überall einsetzen.

Tischkultur – Zwei Seiten der Medaille. Die spannendsten Neuheiten auf dem Tisch.

Multimedia – Augenblick Mal! Virtual Reality, Augmented Reality & Co.

Der Möbel & Design Guide wird über den Buchhandel, medianet.at & moebel-guide.at vertrieben. Erhältlich ist er zudem bei allen im Guide gelisteten Möbelhändlern. Der Verkaufspreis beträgt 14,90 Euro. Auf www.moebel-guide.at sind die Inhalte auch im Web abrufbar – inklusive umfassender Suchfunktionen.

Die Autorin und das Möbel & Design Guide-Team

Autorin und Herausgeberin Anna M. Del Medico war dreizehn Jahre Chefredakteurin des führenden österreichischen Wohnmagazins Wohnen. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren als freie Journalistin und Autorin sowie als Design-Scout beratend für Unternehmen tätig. Von 2013 bis 2017 war sie Chefredakteurin des österreichischen Design- und Architektur-Magazins morethandesign und bis 2019 Chefredakteurin des Design-Magazins Mutboard & Vogel.

Herausgeber Michael Stein war viele Jahre Geschäftsführer und Herausgeber des Österreichischen Wohnmagazins Wohnen. Heute verantwortet er die gesamte Guide Linie des Medianet Verlags: Conrad Seidls Bier Guide, Willy Lehmanns und Andrea Knuras Genuss Guide, Silvia Schneiders Shopping Guide, Christian Schambureks Oldimer Guide, Johannes Fialas und Adi Schmids Wein Guide Österreich Rot & Süß und Wein Guide Österreich Weiß, Günter Fritz‘ und Fred Fettners Ski Guide Austria sowie Michael Fembeks CSR Guide und Weltmeister Österreich. Gemeinsam mit seinem Team sorgt er für die bewährte Umsetzungs- und Vertriebsqualität.

Bestellung:

www.medianet.at/guides, www.moebel-guide.at

Möbel & Design Guide 2022: 324 Seiten, 20.500 Stück, 14,90 Euro, ISBN 978-3-903254-48-0, MN-Anzeigenservice GmbH

Fotos, Pressetext und Pressetexte zu den Preisträgern stehen zum Download bereit: www.lehmann.co.at

