RFS: Geht es schon wieder los? Das Comeback von Corona-Maßnahmen an Hochschulen entbehrt jeder Grundlage!

Die Universität für Bodenkultur (BOKU) führt neue Corona-Regelungen ein und verlässt erneut den Weg der Vernunft.

Wien (OTS) - Diametral zu der neuesten Devise der Bundesregierung („Mit dem Virus leben lernen“) denken einige Hochschulen bereits über die Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen nach. Die Universität für Bodenkultur in Wien prescht nun bereits vor und verhängt die FFP2 Maskenpflicht in allen Gebäuden. Auch die Universität Innsbruck verschickt bereits Informationsschreiben, in denen die dringende Empfehlung zum Tragen der FFP2-Maske gegeben wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Corona-Maßnahmen erneut gesetzt werden.

Vor wenigen Tagen wurde die europaweit einzigartige Impfpflicht für alle erwachsenen Personen begraben. Ein richtiger Schritt. Es zeigt sich allerdings nun, dass mit dem Ende der Impfpflicht die Endlosspirale von Corona-Maßnahmen ohne jegliche Evidenz ein Revival findet.

„Die Universitäten scheinen in den vergangenen Monaten nichts dazu gelernt zu haben. Die Entscheidung einiger Rektorate wieder in den Panikmodus zu verfallen und somit sich europaweit erneut zu isolieren, scheint ein österreichischer Sonderweg zu sein. Dem Großteil der Studenten reicht diese Hochschulpolitik!“, so RFS-Obfrau Gudrun Kofler.

Die Freiheitlichen Studenten werden auch in den Semesterferien und im kommenden Wintersemester darauf achten, dass die Freiheit nicht erneut von politischen Corona-Geisterfahrern untergraben wird.

