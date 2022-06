„Rainhard Fendrich: Symphonie aus Schloss Schönbrunn“ am 3. Juli live in ORF III

Mit großem Symphonieorchester unter der musikalischen Leitung von Christian Kolonovits

Wien (OTS) - Ein weiteres musikalisches Live-Ereignis der besonderen Art steht am Sonntag, dem 3. Juli 2022, auf dem Programm vom ORF III Kultur und Information: Nach der Übertragung des Operettenklassikers „Im weißen Rössl“ um 20.15 Uhr live-zeitversetzt aus der Sommerarena Baden präsentiert der Sender, ebenfalls zeitversetzt um 22.35 Uhr, „Rainhard Fendrich: Symphonie aus Schloss Schönbrunn“. Vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss Schönbrunn spielt der Austropop-Star seine größten Hits und aktuellen Songs mit großem Orchester der Philharmonie Salzburg und fast 100 Mitwirkenden.

Unvergessen sind Fendrichs Konzertereignisse vom Donauinselfest oder das „Austria 3“-Konzert vor Schloss Schönbrunn. Bereits 1992 hat der Publikumsliebling bei der Eröffnung der Wiener Festwochen mit Christian Kolonovits – damals am Pult der Wiener Symphoniker – zusammengearbeitet. Diese Kooperation wird am 3. Juli fortgeführt:

Unter der musikalischen Leitung von Kolonovits, der diesmal die Philharmonie Salzburg dirigiert, erstrahlen die vielfach ausgezeichneten Songtitel Rainhard Fendrichs in neuem Gewand. Nicht fehlen dürfen an diesem glanzvollen Konzertabend Klassiker wie „Es lebe der Sport“, „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ oder die heimliche Hymne Österreichs „I am from Austria“, aber auch aktuelle Lieder werden zu erleben sein.

