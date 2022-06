AVISO: Kampagne “HPV-Impfung.jetzt” der ÖH und IG Wien - Auftakt am 30. Juni, 11:00

Wien (OTS) - In Österreich können bis zum vollendeten 15. Lebensjahr alle Personen kostenfrei gegen HPV immunisiert werden und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr vergünstigt, aber ab dem 19. Lebensjahr müssen junge Menschen in Österreich tief in die Tasche greifen: satte 620 € muss man hierbei in die Hand nehmen. Und das, obwohl das nationale Impfgremium die HPV-Impfung ausdrücklich bis zum vollendeten 30. Lebensjahr empfiehlt.

Ein Bündnis aus der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) und der Initiativgruppe Alpbach Wien (IG Wien) hat sich entschieden, eine Petition zu starten. Die Petition wird nun der Öffentlichkeit präsentiert und soll zwei Ziele verfolgen: zum einen den politischen Druck für Änderungen aufbauen, zum anderen als Aufklärungs- und Awarenesskampagne dienen. Die Petition wird als Offener Brief geführt und kann jetzt schon unter www.hpvimpfung.jetzt abgerufen werden.





Das Vorsitzteam der ÖH sowie Florian Boschek von der IG Wien werden die Kampagne am 30. Juni um 11:00 Uhr im 2. Stock der ÖH Bundesvertretung vorstellen.

Datum: 30.06.2022, 11:00 - 11:30 Uhr

Ort: Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, Österreich

