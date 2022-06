ÖAMTC: Blitzstart in die Sommerferien

Ferienbeginn im Osten Österreichs, Staupunkte, Situation an den Grenzen, Ironman Klagenfurt-Wörthersee, günstig Tanken, Fahrverbote für Durchreisende noch nicht aktiv

Wien (OTS) - „Wir rechnen heuer mit einem Blitzstart in die Sommerferien“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Hatte sich in Vor-Corona-Zeiten der Straßenverkehr über die ersten Ferienwochenenden erst langsam verdichtet, so ist dieses Jahr von Anfang an mit starkem Stauaufkommen zu rechnen. „Schon der starke Pfingstreiseverkehr hat die Ergebnisse des ÖAMTC-Reisemonitorings bestätigt: Die Reiselust ist groß, die Leute stehen in den Startlöchern“, so der ÖAMTC. Am Wochenende fällt der Startschuss für den Osten Österreichs (Wien, Niederösterreich, Burgenland), in Tschechien, der Slowakei und zwei deutschen Bundesländern.

Staupunkte

Mit Staus ist zeit- und abschnittsweise vor allem auf folgenden Strecken Richtung Süden zu rechnen:

West Autobahn (A1) am Walserberg

Süd Autobahn (A2) bei der Baustelle Mödling-Vösendorf

Ost Autobahn (A4) im Baustellenbereich Göttlesbrunn- Bruck/Leitha Pyhrn Autobahn (A9) im OÖ-steirischen Grenzgebiet, vor dem Gleinalm Tunnel und vor Spielfeld

Tauern Autobahn (A10) speziell im Raum Salzburg, den Tunnelbereichen und der Mautstelle St. Michael

Karawanken Autobahn (A11) vor dem Tunnel

Inntal Autobahn (A12) Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein Brenner Autobahn (A13 bzw. A22) vor allem vor der Baustelle auf der Europabrücke und den Mautstellen Schönberg und Sterzing in Südtirol Rheintal Autobahn (A14) vor dem Grenzübergang Hörbranz Fernpass-Strecke B179 zwischen Füssen und dem Inntal

Situation an den Grenzen

„Derzeit ist in keinem unserer Nachbarländer sowie in Kroatien ein 3G-Nachweis vorzuweisen, mit Staus an den Grenzstellen in Richtung Süden ist trotzdem zu rechnen“, so die ÖAMTC-Touristik. „Zu Pfingsten und Fronleichnam kam es außerdem zu längeren Verzögerungen an den slowenisch-kroatischen Grenzstellen, vor allem bei Macelj.“

An allen Grenzstellen zu Deutschland sind lt. Bayerischer Landesregierung wegen des G7-Gipfels zeitlich und örtlich flexiblen Grenzkontrollen nach wie vor möglich. Der ÖAMTC erinnert, dass bei einem Grenzübertritt stets ein gültiges Reisedokument mitzuführen ist.

Ironman Klagenfurt-Wörthersee

Wegen der Ironman-Veranstaltung wird es am Sonntag im Großraum Wörthersee zu einigen Straßensperren kommen. Betroffen sind davon auch die Abfahrten der Süd Autobahn (A2) Klagenfurt Minimundus, Klagenfurt Nord und Krumpendorf.

Günstig Tanken - Spritpreise in den Urlaubsländern

In den Haupturlaubsländern der Österreicher, Italien, Kroatien und Slowenien liegt derzeit das Preisniveau unter dem Österreichs. „Tankstopps sollten schon vor Reiseantritt eingeplant werden – so kann man auch teure Tankstellen im Inland wie im Ausland am besten meiden.“ rät ÖAMTC-Verkehrswirtschafterin Nikola Junick. Sparpotential beim Fahren kann zudem immer und überall genutzt werden. „Getreu dem Motto "Gleiten statt Hetzen" unterwegs zu sein, zahlt sich mehrfach aus: Eine vorausschauende Fahrweise schont nicht nur Geldbörse und Umwelt, sondern lässt einen zudem auch sicherer ans Ziel kommen“, so Junick abschließend.

Fahrverbote für Durchreisende noch nicht in Kraft

AVISO: Auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und in den Tiroler Bezirken Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein und Reutte werden auf mehreren Straßen ab dem 7. bzw. 9. Juli Fahrverbote für Durchreisende verhängt. Damit soll verhindert werden, dass Ortsdurchfahrten im Falle von langen Staus auf den Autobahnen wegen Ausweichverkehrs blockiert werden.

Link zur Grafik der Staupunkte:

https://www.oeamtc.at/sommer_2022.png/51.955.945

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at