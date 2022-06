Digitale NÖ Lernwerkstatt: Kostenlose Lernbegleitung mit dem NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf das kommende Schuljahr ohne zusätzliche finanzielle Belastung für Eltern und Erziehungsberechtigte

St. Pölten (OTS/NLK) - In Kürze endet für Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler das Schuljahr 2021/22, welches erneut geprägt war von der uns seit mehr als zwei Jahren begleitenden Coronapandemie. „Die Kinder und Jugendlichen und auch die Pädagoginnen und Pädagogen starten in ihre wohlverdienten Sommerferien. Nach einem abermals außergewöhnlichen Schuljahr ist es essenziell, etwaige Wissenslücken der Schülerinnen und Schüler vor dem Start in die nächste Schulstufe zu erkennen und zu schließen und Gelerntes zu rekapitulieren. Hierfür haben wir gemeinsam mit der NÖ Familienland GmbH vergangenen Sommer ,Die Digitale NÖ Lernwerkstatt‘ ins Leben gerufen – eine Plattform, die niederschwellig erreichbar ist und Zugang zu kostenloser Lernbegleitung ermöglicht“, führt Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

„Die Digitale NÖ Lernwerkstatt“ fußt auf drei Säulen: Digitale Lernbegleitung durch Tutorinnen und Tutoren, die Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses kostenlos im Ausmaß von acht Einheiten für ihre Kinder in Anspruch nehmen können, eine umfangreiche Mediathek mit spannenden Online-Workshops und Tutorials zu verschiedenen Themen und spannende weiterführende Lernangebote, die qualitätsgeprüft sind und stetig erweitert werden.

Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern im Pflichtschulalter haben mit ihrem NÖ Familienpass ab 1. Juli die Möglichkeit, ihr/e Kind/er für eine kostenlose digitale Lernbegleitung im Ausmaß von acht Einheiten anzumelden. Nach erfolgreichem Login wählen Sie aus verschiedenen Unterrichtsfächern aus und vereinbaren in Folge ihre Termine mit Start am 1. August für die Lernbegleitung mit den zur Verfügung stehenden Tutorinnen und Tutoren. Die Lernbegleitung kann individuell gestaltet werden – online, offline oder, als Blended-learning-Angebot, gemischt genutzt werden. „Mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt möchten wir allen NÖ Familienpass-Besitzerinnen und –Besitzern einen exklusiven und kostenlosen Zugang zu Lernbegleitung ermöglichen und ihnen damit ein Werkzeug an die Seite stellen, mit dem ihre Kinder optimal auf das nächste Schuljahr vorbereitet werden, ohne einer zusätzlichen finanziellen Belastung“, freut sich Teschl-Hofmeister. Der NÖ Familienpass kann ebenso kostenlos vorab auf noe.familienpass.at beantragt werden bevor das Angebot der digitalen Lernbegleitung auf www.noe-lernwerkstatt.digital uneingeschränkt genutzt werden kann.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse