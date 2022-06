Gratulation an Schüler:innen der VS Bendagasse

Bildungsdirektor Heinrich Himmer gratuliert den Gewinner:innen des neuen Bildungspreises in der Volksschule Bendagasse.

Wien (OTS) - „Es ist großartig, wie engagiert sich die Schüler:innen der 4e Klasse unter dem Titel ‚Wir tun was für unsere Welt‘ mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung auseinandergesetzt haben. Ich gratuliere ihnen und den Pädagog:innen zum Hauptpreis und bin stolz, dass das Siegerprojekt aus Wien kommt“, so Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Der neue Bildungspreis "Klasse! Lernen. Wir sind digital" der nationalen Bildungsagentur OeAD, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und der Ars Electronica zeichnet Projekte aus, die die fortschreitende Digitalisierung im Unterricht erproben und implementieren.

Die Bildungsdirektion für Wien hat die SDGs als Leitmotiv in die Wiener Schulentwicklung aufgenommen.

Die Bildungsdirektion für Wien hat die SDGs als Leitmotiv in die Wiener Schulentwicklung aufgenommen.

„Als Bildungsdirektion für Wien thematisieren wir die UN-Ziele in den nächsten Jahren verstärkt in den Schulen und weisen darauf hin, dass Veränderungen im Kleinen oft Großes bewirken können. Damit auch die kommenden Generationen eine Chance auf ein Leben in Wohlstand und Frieden haben“, sagt Himmer.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bildungshub.wien/sdg

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Bildungsdirektion für Wien – Büro des Bildungsdirektors

Mag.a Petra Grießner

Telefon: +43 1 52525-77014

E-Mail: petra.griessner @ bildung-wien.gv.at