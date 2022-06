Erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen der Erwachsenenbildung

Wien (OTS) - Mitte Juni hatten die zehn Mitgliedseinrichtungen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) in einem Offenen Brief an Bundesminister Polaschek ihre Besorgnis über den Stillstand bei den Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen zum Ausdruck gebracht. Nun gelang es in einem konstruktiven Gespräch zwischen Vertreter*innen des Bildungsministeriums und der KEBÖ die Verhandlungen abzuschließen.

Es erfolgte eine Einigung auf eine ab 1. Jänner 2022 rückwirkende Erhöhung der Förderungen um 5%. Für die Mitgliedsverbände der KEBÖ ist diese Erhöhung – die erste seit 2015 - ein positives Signal. Auch für 2023 wird eine erhöhte Fördersumme, im selben Ausmaß wie 2022, zur Verfügung stehen.

In den letzten Monaten wurden die Leistungsvereinbarungen grundlegend überarbeitet und dabei bildungspolitische Schwerpunkte gesetzt, wie etwa Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Teilhabe und Inklusion. Verstärkt werden sollen nun noch Bildungsmaßnahmen, die insbesondere gegen Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit wirken.

Von den, seitens des Ministeriums, genannten 54,5 Millionen Euro, die für die Erwachsenenbildung bereit gestellt werden fließt ein überwiegender Teil in verschiedene Initiativen, die beispielsweise in Österreich lebenden Personen auch nach Beendigung der schulischen Ausbildungsphase den Erwerb grundlegender Kompetenzen und Bildungsabschlüsse unentgeltlich ermöglichen sollen.

Ein kleinerer Teil steht den gemeinnützigen KEBÖ-Verbänden als Förderung für die Umsetzung ihrer Bildungsmaßnahmen in den genannten Schwerpunkten zur Verfügung.

Die KEBÖ-Verbände sind auch zukünftig zur Fortsetzung der konstruktiven Kooperation mit dem Bildungsministerium bereit. Es ist weiterhin das Ziel, die Erwachsenenbildung neben dem Schulischen und Universitären Bereich als integralen Bestandteil des Österreichischen Bildungssystems auszubauen. Dazu sind langfristige Förderzeiträume und ausreichende Projektmittel erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

KEBÖ - Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs



DI Georg Primas

Vorsitzender 2021-2023



Email: keboe @ ring.bildungswerke.at

Telefon: 01 533 88 83