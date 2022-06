NEOS: Wir müssen bei den Pensionen rasch handeln

Loacker: „Auch eine Schönrechnerei der PVA-Daten ändert nichts daran, dass das Pensionsantrittsalter heute dort liegt, wo es 1975 war.“

Wien (OTS) - „Das angeblich höhere Pensionsantrittsalter ist ein reiner Statistik-Trick durch die Herausrechnung des Rehageldes - ohne diesen Trick ist das Antrittsalter nur von 60,3 auf 60,5 gestiegen“, sagt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker zu heute medial kolportierten neuen Daten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA).



Loacker sieht daher alles andere als einen Grund zum Jubeln. „Faktisch liegt das Pensionsantrittsalter nun dort, wo es 1975 war. Nur leben wir inzwischen erfreulicherweise um zehn Jahre länger. Außerdem treten die Menschen heutzutage später ins Berufsleben ein, weil sie längere Ausbildungen machen. Wir zahlen also weniger lang Beiträge, beziehen aber die Leistungen länger. Das hat zur Folge, dass die Zuschüsse in die Pensionssysteme heuer schon 25 Prozent des Bundesbudgets auffressen, Tendenz stark steigend. Der Handlungsbedarf ist also enorm. Und je später gehandelt wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Einschnitte für die folgenden Generationen massiv ausfallen müssen.“



„Wenn wir wollen, dass die Jugend von heute in 40, 50, 60 Jahren noch eine ordentliche und sichere Pension bekommt, müssen die anderen Parteien rasch ihre Blockadehaltung gegen eine Pensionsautomatik und eine Flexi-Pension aufgeben, bei der die Pensionshöhe mit jedem zusätzlichen Arbeitsjahr erhöht wird“, so Loacker weiter. „Dieses System wäre gleich auf zwei Arten gerecht: Erstens stellt es sicher, dass jemand, der mit 68 in Pension geht, eine höhere Pension bekommt, als jemand, der mit 62 in Pension geht und daher die Leistung viel länger bezieht. Und es stellt sicher, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern, die ohnehin bereits die immensen Kosten für die Corona- und die aktuellen Antiteuerungsgießkannenmaßnahmen dieser Bundesregierung tragen müssen, keinen noch größeren Schuldenrucksack umhängen und ihnen zumindest ein halbwegs ausfinanziertes Pensionssystem hinterlassen. Wir brauchen ein enkelfittes und gerechtes Pensionssystem, damit sich alle im Alter das Leben leisten können.“



