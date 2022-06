LH Mikl-Leitner: NÖ Landesregierung beschließt mehr als 154 Millionen Euro an Unterstützungen für NÖ Gemeinden

„Land NÖ ist ein verlässlicher Partner für die Gemeinden“

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung mehr als 154 Millionen Euro an finanziellen Unterstützungen für Gemeinden in ganz Niederösterreich beschlossen.

„Was in normalen Zeiten klar ist, zeigt sich gerade in Krisenzeiten umso mehr: Die niederösterreichischen Gemeinden können sich auf das Land als Partner verlassen. Diese Partnerschaft ist mir ein ganz großes Anliegen, denn nur gemeinsam können wir die aktuellen, großen Herausforderungen bewältigen. Das haben wir bei der Pandemie ebenso gesehen wie bei unserer Initiative ‚NÖ hilft‘“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den heutigen Beschlüssen der Niederösterreichischen Landesregierung.

In der soeben zu Ende gegangenen Sitzung wurden unter anderem Unterstützungen für Gemeinden in der Gesamthöhe von rund 154 Millionen Euro beschlossen. Die Gelder stammen aus Mitteln der Bedarfszuweisungen, der Raumordnung und der Förderung von Turnsälen. Projekte, die damit unterstützt werden, betreffen unter anderem den Straßenbau, die Errichtung von Feuerwehrhäusern und Veranstaltungszentren.

„Durch die in der Sitzung beschlossenen Zuschüsse wird ein Investitionsvolumen von rund 365 Millionen Euro ausgelöst. Damit schaffen und sichern wir etwa 5.475 Arbeitsplätze“, fasst Landeshauptfrau Mikl-Leitner abschließend zusammen.

