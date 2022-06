Arbeits- und OrganisationspsychologInnen sorgen für Gesundheit am Arbeitsplatz!

Eine Antwort auf den Arbeitskräftemangel und die Vermeidung von Muskel-Skeletterkrankungen

Wien (OTS) - Am 24. Juni fand unter den Begrüßungsworten von Bundesminister Martin Kocher und Anna Ritzberger-Moser, Leiterin der Sektion Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema „Organisationskultur und Gesundheit“ statt, eine Kooperation des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen (BÖP) und der Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen (GkPP) mit dem Bundesministerium für Arbeit, im Rahmen der EU-OSHA Kampagne 2020-2022 „Gesunde Arbeitsplätze – entlasten Dich!“



„Mit dieser Veranstaltung können wir die Auswirkungen betrieblicher Bedingungen, wie zum Beispiel Organisationskultur und Führungsverhalten auf Gesundheit und Krankheit der Beschäftigten transparent machen“, so Natascha Klinser, Leiterin der BÖP - Fachsektion Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie.



„Eine gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeitsbedingungen muss selbstverständlich werden, eine gesetzliche Verankerung der arbeits- und organisationspsychologischen Leistungen ist dringend!“, meint Andrea Birbaumer, Leiterin der Fachabteilung A&O-Psychologie in der Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen.

Rückfragen & Kontakt:

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

Christina Rieger, BA, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0670/35 41 296, presse @ boep.or.at



Gesellschaft kritischer PsychologInnen (GkPP)

Mag a. Andrea Birbaumer

Tel.: 0676 6350 346, birbaumer @ gkpp.at, www.gkpp.at