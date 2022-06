Groovige Sommerkonzerte auf der NÖ Jazzakademie in Zeillern

Sommer-Workshop der Musikfabrik NÖ mit hochkarätigen Jazzkonzerten von 31. Juli bis 5. August 2022 im Schloss Zeillern

Tulln an der Donau (OTS) - Super Sommer – heiße Rhythmen: Das Sommerworkshop „NÖ Jazzakademie“ bringt internationales Flair nach Zeillern bei Amstetten. Von 31. Juli bis 5. August wird eine Woche rund um die Uhr geswingt, gejamt, gescatted. Auch in diesem Jahr ist die Jazzakademie wieder ausgebucht – rund 100 Jazzbegeisterte aus Österreich und dem angrenzenden Ausland arbeiten mit anerkannten Referent:innen, die durchgehend an österreichischen sowie internationalen Universitäten und Konservatorien unterrichten.

Für Jazzbegeisterte aus der Region bietet die NÖ Jazzakademie auch eine Reihe von öffentlichen Konzerten. Am 31. Juli wird die Jazzakademie von Größen der heimischen Jazzszene eröffnet: Saxofonistin Viola Falb groovt sich mit Bandkollegen Tomas Novak (Geige), Milos Todorovski (Akkordeon), Raphael Preuschl (Bass) und Christian Grobauer (Drums) ein.

Es folgt ein Konzert mit dem internationalen Referent:innen-Ensemble am 2. August („Jazzakademie All Stars“). Ein besonderes Highlight ist die Uraufführung von Jazzkompositionen am 3. August durch das Jugendjazzorchester NÖ, die im Rahmen des Universitätslehrgangs „Jazz in Contemporary Music“ der Universität für Weiterbildung Krems entstanden sind. Der traditionelle „Vocal Summit“ der teilnehmenden Sänger:innen am 4. August und das Schlusskonzert mit Beiträgen aller Teilnehmer:innen am 5. August runden den Reigen öffentlicher Konzerte ab.

Tickets für alle Konzerte (€ 10.-) sind an der Abendkassa erhältlich.

Eröffnungskonzert der Jazzakdemie NÖ – Viola Falb & Band

Am 31. Juli wird die Jazzakademie von Größen der heimischen Jazzszene eröffnet:



Viola Falb – sax

Tomas Novak - violin

Milos Todorovski – accordion

Raphael Preuschl – bass

Christian Grobauer – drums

Datum: 31.07.2022, 21:00 - 22:30 Uhr

Ort: Schloss Zeillern bei Amstetten

Schlossstraße 1, 3311 Zeillern, Österreich

Url: http://www.musikfabrik.at

Schlusskonzert der NÖ Jazzakademie

Es singen und spielen die Teilnehmer:innen der NÖ Jazzakademie.

Datum: 05.08.2022, 19:30 - 21:00 Uhr

Ort: Schloss Zeillern

Schlossstraße 1, 3311 Zeillern, Österreich

Url: http://www.musikfabrik.at

Jazzakademie All Stars

Öffentliche Session der Referent:innen

Datum: 02.08.2022, 21:00 - 22:30 Uhr

Ort: Schloss Zeillern

Schlossstraße 1, 3311 Zeillern, Österreich

Url: http://www.musikfabrik.at

Jugendjazzorchester NÖ

Ein besonderes Highlight ist die Uraufführung von Jazzkompositionen durch das Jugendjazzorchester NÖ, die im Rahmen des Universitätslehrgangs „Jazz in Contemporary Music“ der Universität für Weiterbildung Krems entstanden sind.

Leitung: Christoph Cech

Datum: 03.08.2022, 21:05 - 22:30 Uhr

Ort: Schloss Zeillern

Schlossstraße 1, 3311 Zeillern, Österreich

Url: http://www.musikfabrik.at

Vocal Summit

Konzert mit den Sänger:innen der NÖ Jazzakademie

Datum: 04.08.2022, 21:05 - 22:30 Uhr

Ort: Schloss Zeillern

Schlossstraße 1, 3311 Zeillern, Österreich

Url: http://www.musikfabrik.at

Rückfragen & Kontakt:

Gottfried Zawichowski, 0664-110 61 42, office @ musikfabrik.at