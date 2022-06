Aktion Nachzipf: Gratis-Nachhilfe für die Nachprüfung für Betriebswirtschaft

EBC*L International unterstützt Nachprüflinge, indem es diesen einen kostenlosen Zugang zum preisgekrönten E-Learning-Programm „Easybusiness“ ermöglicht.

Wien (OTS/EBC*L Wirtschaftszertifikate International) - „Herzlich willkommen, Ihr Bemitleidenswerten, die ihr Euch in den Sommerferien mit Eurem "Lieblingsfach" beschäftigen dürft!“ So begrüßt Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L International die Nachprüflinge auf der Homepage. Diesen bietet er als kleines "Trostpflaster" einen kostenlosen Zugang zum E-Learning-Programm von "Easybusiness " an.

Verständnis statt auswendig lernen – Herr Bossi als Nachhilfelehrer macht´s möglich

Easybusiness zeichnet sich dadurch aus, dass es ein tatsächliches Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ermöglicht. Herr Bossi - die Kultfigur des E-Learnings - erläutert Sinn und Zweck von Bilanz, Kostenrechnung, Rechtsformen & Co. Das führt zu ungeahnten Aha-Effekten: "Jetzt kapiere ich endlich, wozu das Ganze ist" und "So öde ist die BWL ja gar nicht!" sind vielfach die erstaunten Reaktionen der Lernenden. Easybusiness begeistert damit schon viele Jahre lang Hunderttausende LernerInnen in Schulen, Hochschulen und der Erwachsenenbildung.

Weitere Infos unter https://www.ebcl.eu/news



