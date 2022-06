Exportpreis 2022: Ehrung für österreichische Unternehmen bei der Exporters‘ Nite

Wirtschaftskammer Österreich zeichnet heimische Exportbetriebe aus – österreichische Unternehmen trotzen der Pandemie

Wien (OTS) - Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat am 27. Juni 2022 im Rahmen der Exporters‘ Nite heimische Unternehmen ausgezeichnet, die trotz der schwierigen internationalen Rahmenbedingungen Hervorragendes geleistet haben. Die Verleihung der Preise erfolgte durch Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und die stellvertretende Generalsekretärin der WKÖ, Mariana Kühnel, im Vorfeld des Exporttages 2022, der heuer zum 20. Mail stattfindet. Die Preiswürdigkeit für den Exportpreis 2022 wurde von einer unabhängigen Expertenjury anhand der Exportleistungen der vergangenen Jahre beurteilt.

International erfolgreiche Betriebe

Trotz der weltweiten Lockdowns und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren auch im Vorjahr viele österreichische Unternehmen mit dem Export ihrer Waren und Dienstleistungen international erfolgreich tätig. „Diese Unternehmen sind Treiber für Wachstum, Arbeit und Wohlstand in Österreich. Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt direkt oder indirekt am Exporterfolg der Unternehmen. Mit dem Exportpreis werden jährlich Unternehmen für ihre besonderen Exportleistungen geehrt“, betont WKÖ-Präsident Harald Mahrer.

„Österreichische Unternehmen sind Vorbilder und Wegbereiter - gerade im Bereich Umwelttechnologie. Sie sind innovativ und in ihrem Bereich vielfach auch Weltmarktführer“, hob Kühnel die besonderen Leistungen heimischer Betriebe hervor.

„Global Player Award“ für die VAMED AG

Der 20. Exportpreis wurde in folgenden acht Kategorien vergeben: Gewerbe und Handwerk, Handel, Industrie, Information und Consulting, Transport und Verkehr, Global Player Award, Global EcoVision Award und Expat Award.

Der „Global Player Award“, der für die erfolgreiche Internationalisierung eines Unternehmens vergeben wird, ging heuer an die VAMED AG. Das Unternehmen mit Sitz in Wien ist weltweit in der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Gesundheitseinrichtungen tätig.

Der „Global EcoVision Award“ zeichnet österreichische Unternehmen aus, die durch ihre innovativen Technologien, Produkte oder Dienstleistungen zu einer nachhaltigen Entlastung der Umwelt und zum Klimaschutz beitragen. Gewinner dieser Kategorie ist dieses Jahr die Global Hydro Energy GmbH aus Oberösterreich, die im Bereich Kleinwasserkrafttechnologie weltweit tätig ist.

Mit dem „Expat Award“ wird jährlich eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich um den österreichischen Außenhandel besonders verdient gemacht hat. Dieser Preis ging an Susanne Zhang-Pongratz, CEO der Getzner Materials Co.Ltd.

Die Gewinner des Exportpreises 2021 in den acht Kategorien:

KATEGORIE: GEWERBE UND HANDWERK

GOLD IONICON Analytik Gesellschaft m.b.H.

SILBER RINGANA GmbH

BRONZE CREE GmbH

KATEGORIE: HANDEL

GOLD APV-Technische Produkte GmbH

SILBER BRICKCOMPLETE GmbH

BRONZE BR Commerce GmbH

KATEGORIE: INDUSTRIE

GOLD Mondi Frantschach GmbH

SILBER Salvagnini Maschinenbau GmbH

BRONZE Sprecher Automation GmbH

KATEGORIE: INFORMATION UND CONSULTING

GOLD PJ Monitoring GmbH

SILBER IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

BRONZE Ocean Maps GmbH

KATEGORIE: TRANSPORT UND VERKEHR

GOLD ACS Logistics GmbH & Co KG

SILBER Trawöger Transport GmbH

BRONZE GlobeAir AG

KATEGORIE: GLOBAL PLAYER AWARD

GOLD VAMED AG

KATEGORIE: GLOBAL ECOVISION AWARD

GOLD Global Hydro Energy GmbH

KATEGORIE: EXPAT AWARD

GOLD Susanne Zhang-Pongratz, CEO, Getzner Materials Co. Ltd.

