Brunner: Jetzt FinanzOnline-Daten aktualisieren und unbürokratisch vom dritten Anti-Teuerungspaket profitieren!

Damit das Geld aufs richtige Konto kommt, kontaktiert das Finanzministerium 5,5 Millionen FinanzOnline-User

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat vorletzte Woche das dritte und größte Paket gegen die Teuerung in Höhe von insgesamt 28 Milliarden Euro vorgestellt. Allein heuer werden vom dritten Anti-Teuerungspaket 6 Milliarden Euro auf den Konten der Bürgerinnen und Bürger spürbar. Damit die Menschen rasch von den Anti-Teuerungsmaßnahmen der Bundesregierung (z. B. erhöhte Familienbeihilfe, Anti-Teuerungsbonus, erhöhter Klimabonus etc.) profitieren, müssen aber die Kontodaten aktuell sein. Deshalb hat das Finanzministerium begonnen, alle 5,5 Millionen FinanzOnline-Teilnehmer/innen direkt zu kontaktieren – via FinanzOnline und per E-Mail, sofern die User/innen die Kontaktaufnahme via E-Mail erlaubt haben.

Was bringt ein FinanzOnline Zugang?

Damit die Bundesregierung die beschlossenen Maßnahmen rasch und unbürokratisch auszahlen kann, hilft ein Zugang zu Finanzonline. Wer noch keinen Zugang zu FinanzOnline hat, kann das nachholen. Man kann sich einfach, schnell und sicher mit der Handy-Signatur anmelden. Auch die online Registrierung ist einfach – die Zugangsdaten werden binnen weniger Tage sicher und bequem per Post zugestellt.

Finanzminister Magnus Brunner:

„Die steigenden Kosten bereiten vielen Menschen Sorgen, die wir sehr ernst nehmen. Daher haben wir zu Jahresbeginn zwei Pakete um in Summe vier Milliarden Euro geschnürt: Sofortzahlungen für besonders betroffene Gruppen, massive Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Senkung der Energieabgaben und vieles mehr. Das aktuelle, dritte, Antiteuerungs-Paket bringt 28 Milliarden Euro, davon bereits heuer 6 Milliarden Euro an finanzieller Entlastung. Noch im Sommer entlasten wir in einem ersten Schritt jene, die am stärksten betroffen sind: 300 Euro Teuerungsausgleich zum Beispiel für Mindestpensionisten, Arbeitslose, Studienbeihilfebezieher. Familien profitieren vom höheren Familienbonus und der um 180 Euro erhöhten Familienbeihilfe im August. Im Herbst gibt es 500 Euro für jeden Erwachsenen, für jedes Kind 250 Euro. Anfang nächsten Jahres greifen die strukturellen Entlastungen und wir stärken damit die Kaufkraft der Menschen dauerhaft. Denn mit der Abschaffung der kalten Progression beenden wir die schleichende Steuererhöhung – so entlasten wir die Österreicherinnen und Österreicher langfristig. Ich bitte alle darum, die Daten zu aktualisieren oder – falls noch nicht erfolgt – sich bei FinanzOnline anzumelden, denn nur so kommen die Menschen rasch und unkompliziert an ihr Geld.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien