Terminaviso: BRZ bei der LEVEL UP Gaming-Messe

IT-Marktführer im Public Sector geht neue Wege im Recruiting und holt die besten BRZ-Gamer nach Salzburg.

Wien (OTS) - Das BRZ geht beim Recruiting und bei der Ansprache von Talenten neue Wege. Am 1. und 2. Juli 2022 wird das BRZ bei der LEVEL UP Gaming-Messe im Messezentrum Salzburg vertreten sein. In der „BRZ Tetris Area“ können Besucher:innen nicht nur die neueste Version des Gaming-Klassikers ausprobieren, sondern auch mit BRZ-Mitarbeiterinnen/-Mitarbeitern ins Gespräch kommen.

Gaming-Experten vor Ort am BRZ-Messestand

Der BRZ-Messestand wird von BRZ-Mitarbeiterinnen/-Mitarbeitern betreut, die selbst zu den besten Gamern Österreichs gehören, weltweit Turniererfahrung haben oder mit eigenen Servern und „Modding“ einen Beitrag für die Gaming-Szene liefern.

Die BRZ-Experten bei der LEVEL UP im Kurzüberblick:

Kamil Kaminski

… ist nicht nur in kaufmännischer Position im BRZ mit der Erstellung von Kundenverträgen beschäftigt, sondern auch Österreichs bester TEKKEN 7-Spieler. Unter dem Nickname „Mr. Croft“ ist er beim E-Sports-Verein „SissiStatePunks“ unter Vertrag und nimmt weltweit an Turnieren und Events teil. Highlights seiner Karriere waren Turniergewinne in Europa und das World Finale in Bangkok 2019. Wie es sich für einen echten E-Sportler gehört, streamt Kamil Kaminski aka „Mr. Croft“ auch auf YouTube, Twitch und Instagram. Kamil Kaminski wird in der „BRZ Tetris Area“ den Messebesucherinnen und -besuchern nicht nur über seine Leidenschaft zum Gaming berichten, sondern auch seinen Arbeitgeber, das BRZ und die zahlreichen Karriereoptionen vorstellen.

Viktor Pomper

Viktor ist ein „alter Hase“ im Gaming-Bereich und im BRZ-Experte für Virtualisierung. Als gebürtiger Salzburger und Absolvent der HTL Itzling ist er seit Kindheitstagen an Gaming und technischen Themen interessiert. Bis 2016 leitete Viktor den Gaming-Bereich der „AniNite“, der größten Anime- und Manga-Convention Österreichs samt Turnieren in Mario Kart, Super Smash Bros. und vielen anderen bekannten Gaming-Klassikern. Viktor betreibt nicht nur seinen eigenen MineCraft-Server sondern ist auch Spezialist für das das „Modden“ von Konsolen, so hat er etwa eine alte Nintendo 64-Konsole umgebaut, die nun ein glasklares 1080p-HDMI Signal ausgeben kann. Als nächstes Projekt nimmt er sich die Nintendo Wii vor. Viktor erzählt am BRZ-Stand nicht nur, wie er Konsolen umbaut, sondern auch welche aktuellen Technologien beim BRZ zum Einsatz kommen.

Florian Rahm

Florian ist Experte für den Bereich Storage im BRZ und vertritt das BRZ regelmäßig auf Messen, etwa auf Universitäten und Fachhochschulen. Seine Gaming-Leidenschaft hat er zwei Jahre als Weltelite-Spieler für World of Warcraft ausgelebt, wofür er auch weltweit auf Turnieren unterwegs war. Auch wenn er heute nicht mehr aktiv als E-Sportler im Einsatz ist, verfolgt er die Szene genau und weiß, warum das BRZ ein spannender Arbeitgeber für IT-Talente und Berufseinsteiger:innen ist.

Clemens Dilmetz

Clemens ist seit 30 Jahren für das BRZ tätig und ein echter Spezialist für IT und Digitalisierung im Verwaltungsbereich. In seiner Freizeit ist er begeisterter Konsolenspieler und hat fast jede aktuelle Konsole im Einsatz. Clemens beantwortet den Messebesucherinnen und -besuchern Fragen zum BRZ und erklärt, warum aus seiner Sicht als erfahrener Teamleiter gerade Gamer, Technik-affine Menschen und Entwickler:innen bestens im BRZ aufgehoben sind.



BRZ@LEVEL UP Gaming Messe

Am 1. und 2. Juli 2022 wird das BRZ bei der LEVEL UP Gaming-Messe im Messezentrum Salzburg vertreten sein. In der „BRZ Tetris Area“ können Besucher:innen nicht nur die neueste Version des Gaming-Klassikers ausprobieren, sondern auch mit BRZ-Mitarbeiterinnen/-Mitarbeitern ins Gespräch kommen.

Datum: 01.07.2022, 12:00 - 22:00 Uhr

Ort: Messezentrum Salzburg

Messezentrum Salzburg, Österreich

Url: https://www.levelup-salzburg.at/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesrechenzentrum GmbH

Mag.a Daniela Feuersinger, LL.M

+43 664/834 0355

daniela.feuersinger @ brz.gv.at

www.brz.gv.at