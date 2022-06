TUI hat nachgelegt: Weitere Reisen ans Mittelmeer verfügbar

Antalya vor Kreta auf der Pole Position / Hohe Nachfrage für Griechenland / Klassische Pauschalreise mit guten Preisvorteilen

Wien (ots) - Kurz vor Ferienbeginn hat sich TUI noch einmal die Reisetrends der Österreicherinnen und Österreicher angesehen. Insbesondere in den letzten Wochen ist die Nachfrage sehr stark und liegt durchgängig über dem Niveau von 2019. Es gibt kaum ein Segment oder ein Ziel, das aktuell nicht nachgefragt wird. Die Zuversicht ist groß, dass TUI in diesem Jahr ein Sommergeschäft sieht, das an 2019 herankommt.

Besonders gefragt sind die etablierten Reiseziele rund ums Mittelmeer. Vor allem die Türkei zündet diesen Sommer den Turbo: Antalya hat sich auf Platz 1 vor Kreta geschoben. Hier plant TUI mit 1,5 Millionen Gästen konzernweit ein Wachstum im Vergleich zu 2019. Griechenland wird weiterhin stark nachgefragt und verteidigt auch dieses Jahr Platz 1 der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicherinnen und Österreicher. Auch Zypern und Ägypten legen aktuell kräftig zu. Hohe Steigerungsraten verzeichnet TUI auch auf Fernstreckenzielen wie in den USA, auf den Malediven und ind der Dominikanischen Republik. Sansibar ist Shootingstar auf der Fernstrecke. Hier eröffnet in Kürze das zweite RIU Hotel. Das Hotel Riu Jambo befindet sich am Nungwi Beach an der Nordspitze von Unguja, der Hauptinsel von Sansibar.

Zu den Bestsellern bei Autoreisen zählen Kroatien und Italien. Auch Hotels am See in Österreich werden in diesem Sommer nachgefragt. Besonders Kärnten erlebt einen Boom als mediterraner südlicher Teil von Österreich. TUI bietet das größte Veranstalter-Portfolio für Autoreisen in 33 europäischen Ländern mit rund 16.000 Unterkünften von Hotel, Ferienanlage bis hin zu Mobile Homes und Glamping. Gästelieblinge sind die 34 TUI Hotelmarken, zu denen allein sieben Robinson Clubs und 12 TUI Blue Hotels zählen.

Trotz aller Schwierigkeiten aufgrund von Personalengpässen in der Branche wird für die überwiegende Mehrheit der Urlauberinnen und Urlauber die Reise reibungslos verlaufen. Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher werden mit TUI in diesem Sommer wieder einen schönen und entspannten Urlaub erleben. Die Anzahl an Mitarbeitenden an allen Kundenkontaktpunkten, insbesondere an den Kunden-Hotlines, wurden aufgestockt und auch die persönliche Präsenz in den Urlaubsländern wurde zum Sommer auf über 700 Reiseleiterinnen und Reiseleiter deutlich erhöht. Zusätzlich gibt TUI den Gästen wichtige Tipps an die Hand, um beispielsweise den Ablauf am Flughafen zu unterstützen.

Last Minute in den Urlaub: Freie Plätze rund ums Mittelmeer

TUI hat noch einmal nachgelegt und sich zusätzlich genügend Kapazitäten in den beliebten Urlaubszielen gesichert. Daher lautet die gute Nachricht: Es gibt noch freie Plätze rund ums Mittelmeer. Wenn es in einzelnen Regionen eng wird, arbeitet TUI auch weiterhin mit Hochdruck daran, sich kontinuierlich zusätzliche Betten zu sichern. Insbesondere auf mehreren griechischen Inseln laufen erfolgreiche Nachverhandlungen mit den Hotels. TUI empfiehlt Kurzentschlossenen, so schnell wie möglich zu buchen. Auch die Buchungen für die Monate September und Oktober ziehen seit einigen Tagen kräftig an. Viele Familien sichern sich aktuell die besten Plätze in den Herbstferien.

Veranstalterreisen mit Preisvorteilen für Urlauber

Die allgemeinen Preissteigerungen schlagen noch nicht in vollem Umfang auf TUI-Pauschalreiseangebote durch, denn die Verträge mit Hotels und Airlines für den Sommer waren schon vorher unter Dach und Fach. Aktuell sind viele Veranstalterreisen günstiger als einzelne Komponenten bei Fluggesellschaften oder Hotels, denn es gibt auch jetzt noch Pauschalreisen in den Systemen, deren Preise bereits im letzten Jahr ausverhandelt wurden. Wenn diese Kontingente allerdings bald ausgeschöpft sind, wird zu tagesaktuellen Kursen abgerechnet und gestiegene Treibstoff- und Lebensmittelpreise können sich deutlich bemerkbar machen. Last-Minute wird nicht mehr so günstig sein wie vor der Pandemie - höhere Preise von bis zu 10 Prozent in diesem Segment werden keine Seltenheit sein.

Mietwagen: Hohe Nachfrage trifft auf Flottenengpässe

Mietwagen sind für die Sommersaison bereits sehr gut gebucht, aber nicht komplett ausverkauft. Im Kurzfristbereich können insbesondere speziellere Fahrzeuggruppen von Flottenengpässen betroffen sein. TUI rät daher den Mietwagen zu sichern, sobald die Reise feststeht. Wer sich erst am Urlaubsort für einen Mietwagen entscheidet, könnte leer ausgehen oder von hohen Preisen überrascht werden.

Informationen und Buchung in jedem guten Reisebüro und auf www.tui.at/last-minute.

Alle Pressemeldungen und Bilder finden Sie auf presse.tui.at.

Rückfragen & Kontakt:

Patrizia Weinberger

Unternehmenskommunikation TUI Österreich

Telefon: +43 50 884 - 5883

presse @ tui.at

presse.tui.at