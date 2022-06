IFA AG: Fertigstellung des Wohnbau-Investments „Baiernstraße 59“ in Graz

465. IFA Bauherrenmodell in Graz fertiggestellt

33 Neubauwohnungen in definiertem Baukosten- und Zeitplan realisiert

49 private Anlegerinnen und Anleger profitieren von 8 Mio. Euro Immobilieninvestment mit Realwertsicherung

Termingerecht und gemäß geplanter Baukosten fertiggestellt: Mit dem geförderten Wohnbauprojekt „Baiernstraße 59“ hat die IFA AG ein weiteres wertbeständiges Immobilieninvestment in Graz realisiert. Mit Fertigstellung im Juni sind bereits 26 der 33 Neubauwohnungen in beliebter Wohngegend nahe Schloss Eggenberg vermietet, was die hohe Nachfrage an gefördertem, leistbarem Wohnbau unterstreicht. Am 465. IFA Bauherrenmodell „Baiernstraße 59“ haben sich 49 private Anlegerinnen und Anleger mit einem Gesamtinvestment von 8,05 Mio. Euro beteiligt. Sie profitieren von langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieteinnahmen, Sicherheit eines realen Sachwerts mit persönlichem Grundbucheintrag, öffentlichen Förderungen, steuerlicher Optimierung sowie professionellem Management ihres Investments.

„Ich gratuliere allen Anlegerinnen und Anlegern zu ihrem Realwertinvestment und bedanke mich bei allen, die zur planmäßigen Realisierung der ‚Baiernstraße 59‘ beigetragen haben“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Im Frühjahr 2021 erfolgte der Spatenstich, im Juni 2022 ist das Wohngebäude fertiggestellt und bereits fast zur Gänze vermietet. Hochwertiger, leistbarer Wohnraum ist stark nachgefragt und heute mehr denn je ein durchdachtes, inflationsgeschütztes Investment.“

Daten & Fakten: „Baiernstraße 59“

Standort: Baiernstraße 59, 8020 Graz

Wohnungen: 33 Neubauwohnungen, 40 bis 63 m²

19 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestment: 8,05 Mio. Euro

Investment: IFA Bauherrenmodell

Fertigstellung und Bezug: Juni 2022

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

