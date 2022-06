TINECO PURE ONE S15: DIE INTELLIGENTE STAUBSAUGERSERIE UND KABELLOSE REINIGUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Bodenpflege-Marke für smarte Haushaltslösungen erweitert sein Produktportfolio um den ersten ZeroTangle™-Bürstenkopfstaubsauger

Tineco, ein führender Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, stellt heute offiziell die PURE ONE S15 Serie vor. Die Serie besteht aus dem PURE ONE S15 PRO, dem PURE ONE S15 PET und dem PURE ONE S15 ESSENTIALS. Mit den drei Geräten wird das ständig wachsende Angebot an intelligenten kabellosen Staubsaugern weiter ausgebaut.

Getreu Tinecos Mission, das Leben der Verbraucher zu erleichtern und innovative Lösungen für jedes Reinigungsszenario zu bieten, stellt die PURE ONE S15-Serie eine Weiterentwicklung des bisherigen Tineco-Flaggschiffs dar. Die PURE ONE S15 Serie verfügt über den ersten ZeroTangle™-Bürstenkopf der Marke, der die Wartung erheblich vereinfacht und somit das Gesamterlebnis für die Kund*innen weiter verbessert. Hier die wichtigsten Produktdetails im Überblick:

ZeroTangle™ Bürstenkopf: Das Doppelkamm-Design in Kombination mit schrägen Borsten trennt und entfernt aktiv Haare von der Bürstenwalze direkt in den Behälter, um Haarwickel zu beseitigen, ohne die Walze zu verstopfen. Dies führt zu einer 99-prozentigen Reduzierung von verhedderten Haaren (getestet unter kontrollierten Laborbedingungen) .

Das Doppelkamm-Design in Kombination mit schrägen Borsten trennt und entfernt aktiv Haare von der Bürstenwalze direkt in den Behälter, um Haarwickel zu beseitigen, ohne die Walze zu verstopfen. Dies führt zu einer 99-prozentigen Reduzierung von verhedderten Haaren . Tineco iLoop™ Smart Sensor: Erkennt versteckte Verschmutzungen und passt die Saugleistung automatisch in Echtzeit an, um eine gründlichere Reinigung zu erzielen bei gleichzeitig 4-mal längerer Akkulaufzeit (getestet unter kontrollierten Laborbedingungen) .

Erkennt versteckte Verschmutzungen und passt die Saugleistung automatisch in Echtzeit an, um eine gründlichere Reinigung zu erzielen bei gleichzeitig 4-mal längerer Akkulaufzeit . Interaktives LED/LCD Display (exklusiv beim S15 PRO): Führt den/die Benutzer*in durch den Reinigungsprozess, indem der integrierte LED-Ring nach und nach von Rot auf Blau wechselt. Das Display zeigt außerdem den Akkustand, die Saugleistung und das WLAN-Signal an und benachrichtigt den/die Nutzer*in.

Führt den/die Benutzer*in durch den Reinigungsprozess, indem der integrierte LED-Ring nach und nach von Rot auf Blau wechselt. Das Display zeigt außerdem den Akkustand, die Saugleistung und das WLAN-Signal an und benachrichtigt den/die Nutzer*in. FreeStnd™ Ladestation: Mit der freistehenden Ladestation, die kein Bohren erfordert, lassen sich die Staubsauger der PURE ONE S15 Serie einfach und ordentlich verstauen und aufbewahren.

Mit der freistehenden Ladestation, die kein Bohren erfordert, lassen sich die Staubsauger der PURE ONE S15 Serie einfach und ordentlich verstauen und aufbewahren. Tineco PureCyclone Technologie: Trennt Luft und Staub, damit der Filter länger sauber bleibt und eine anhaltend starke und zuverlässige Saugleistung gewährleistet ist.

Trennt Luft und Staub, damit der Filter länger sauber bleibt und eine anhaltend starke und zuverlässige Saugleistung gewährleistet ist. Fünfstufige Filterung: Filtert 99,9 % der in der Luft befindlichen Allergene heraus und sorgt so für ein saubereres und frischeres Wohnumfeld.

„Jedes Produkt, das Tineco entwickelt, zielt darauf ab, die Bedürfnisse der Verbraucher*innen noch besser zu erfüllen. Mit der S15-Serie hat Tineco seine intelligente Erkennungstechnologie namens iLoop, die Anti-Haarwickel-Bürste, den installationsfreien Bodenständer und die Selbstreinigungsfunktion mit nur einem Tastendruck kombiniert, um das Reinigungserlebnis unserer Kund*innen zu verbessern", so Alex Ruan, General Manager der internationalen Geschäftseinheit von Tineco. „Unsere S11- und S12-Geräte wurden zu den besten kabellosen Staubsaugern 2022 gekürt. Wir sind stolz darauf, die neuen Geräte nun zu präsentieren und hoffen, dass die Verbraucher*innen die Vorteile der S15-Serie genauso spüren und genießen können, wie wir."

Der PURE ONE S15 PRO verfügt über ein modernes LCD-Display für eine intuitive Benutzerführung. Das Gerät kann seit dem 20. Juni für 599 Euro auf der offiziellen Tineco-Webseite vorbestellt werden. Der S15 PET und der S15 Essentials können ebenfalls bundesweit auf Tineco.com für 499 € bzw. 399 € vorbestellt werden.

Weitere Informationen über Tineco, wie das Unternehmen Verbraucher*innen hilft, ihr Leben zu vereinfachen, und über das umfassende Angebot an Bodenpflegelösungen – darunter kabellose Staubsauger, Bodenreiniger und Teppichreiniger – finden Sie unter https://de.tineco.com/.

Über Tineco Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://de.tineco.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1848030/S15Press_Release.jpg

Rückfragen & Kontakt:

tineco @ laika.berlin