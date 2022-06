Ernst-Dziedzic zu Raketenangriffen aus Russland: Brutalität gegen Zivilbevölkerung erreicht dramatischen Tiefpunkt

Grüne verurteilen Angriff auf Einkaufszentrum

Wien (OTS) - „Ich bin entsetzt über das Ausmaß an Leid und Zerstörung, das die russische Armee bereit ist, über die Ukraine zu bringen. Ein bewusster Angriff auf ein Ziel, von dem man weiß, dass sich eine große Anzahl von Zivilist:innen an Ort und Stelle befindet, ist an bösartiger Brutalität kaum zu fassen“, sagt die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, zu den heutigen Raketenangriffen auf ein Einkaufszentrum im ukrainischen Krementschuk.

In Anbetracht der neu aufgeflammten Terrorangriffe auf zivile Ziele in der ganzen Ukraine sei es dringend nötig, dass die westlichen Verbündeten die Ukraine mit aller Kraft unterstützen, so Ernst-Dziedzic: „Fakt ist: Ohne nötige Luftabwehrsysteme sterben weiterhin unschuldige Menschen.“ Die Abgeordnete begrüßt in diesem Zusammenhang die beabsichtigte Unterstützung durch Entsprechende Abwehrsysteme durch die USA: „Der Tod für die Menschen in der Ukraine kommt vom Himmel. Davor müssen wir sie mit allem zur Verfügung stehenden Gerät schützen“, sagt Ernst-Dziedzic: „Angriffe wie der heutige machen sichtbar, dass Präsident Putin kein Interesse an friedlichen Verhandlungen hat und es ist zu befürchten, dass sich dieser Zustand nicht so schnell ändert.“ Die Reaktion der Internationalen Staatengemeinschaft müsse jetzt klar und deutlich ausfallen, diese müsse den Angriff verurteilen, so die außenpolitische Sprecherin.

