Der VPNÖ-Pressedienst dokumentiert Aussagen der SPÖ NÖ, BGLD und Spillern

St. Pölten (OTS) - Das sagt die SPÖ NÖ zum blau-gelben Schulstartgeld: „Zynisch, abgehoben und völlig weltfremd (Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ, Wolfgang Kocevar)“

Das sagt die SPÖ Burgenland zum nicht so umfangreichen Schulstartgeld für Taferlklassler:

„Wir sind ein Bildungsland und bieten gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Ausbildung. Mit dem Schulstartgeld garantieren wir einen erfolgreichen Start in die Zukunft (Bildungs-und Familienlandesrätin Daniela Winkler)“

Das sagt die SPÖ Spillern zum nur halb so hohen Schulstartgeld für Taferlklassler:

„Der Start in einen neuen Lebensabschnitt kostet viel Geld, die Marktgemeinde Spillern will mit diesen 55 Euro eine kleine Unterstützung für die Eltern leisten (Bürgermeister Thomas Speigner)"

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at