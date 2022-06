Wolodymyr Selenskyi spricht erstmals live in Österreich am 4GAMECHANGERS Festival

ORF und ProSiebenSat.1 PULS 4 holen den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj – unter Vorbehalt aktueller Ereignisse - virtuell auf die Bühne des 4GAMECHANGERS Festivals nach Wien.

Wien/Kiew (OTS) - Vier Monate nach Beginn des noch immer andauernden Angriffs Russlands auf die Ukraine wird Selenskyj nun erstmals LIVE am Donnerstag, 30. Juni , am 4GAMECHANGERS Festival auf einer Bühne in Österreich vor 4.000 Zusehr:innen in der Marx Halle und vor Hunderttausenden im TV auf PULS 24, im ORF und in der Streaming-App ZAPPN sprechen. Via Live-Schaltung wird der ukraininsche Präsident einen Appell an die Österreicher:innen richten und über die humanitäre Situation und die aktuelle Lage in der Ukraine berichten. Er spricht – unter Vorbehalt aktueller Ereignisse - live auf der Bühne mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Corinna Milborn & Raffaela Schaidreiter.

Das diesjährige 4GAMECHANGERS Festival – „Focused Edition“ von 28. bis 30. Juni steht im Zeichen der 17 Sustainable Development Goals der UN und bringt Themen wie Menschenrechte und Frieden auf die große Bühne. Die Zuseher:innen vor Ort und im TV erwartet ein hochkarätiges Programm mit Weltstars wie Oscarpreisträger George Clooney und renommierten Top-Speakern, Gästen, und Liveacts wie Brittany Kaiser, Gerhard Zeiler, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Michel Fornasier, Esther Wojcicki, Bundeskanzler Karl Nehammer, Hubert von Goisern, WANDA, Tom Neuwirth aka Conchita uvm. Der ORF fungiert gemeinsam mit der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe erstmals als neuer Co-Veranstalter von 4GAMECHANGERS. Das gesamte Programm, alle Speaker und die letzten Resttickets für den 30. Juni gibt’s unter 4gamechangers.io.

Gemeinsam heißen 4GAMECHANGERS und der ORF Google, Magenta, Nespresso und die Österreichische Post mit ihren Top-Executives als Platin-Partner des 4GAMECHANGERS Festivals herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit.

