SPÖ-Yildirim: „Gratulation an Helene Klaar zum Marianne Beth-Preis“

SPÖ-Justizsprecherin dankt Rechtsanwältin für ihr Engagement

Wien (OTS/SK) - „Ich freue mich sehr, dass Helene Klaar heute vom Grundrechtetag der Österreichischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit dem Marianna Beth-Preis ausgezeichnet wurde“, so SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim. „Mit ihrer klaren Meinung und ihren fundierten Positionen ist Rechtsanwältin Helene Klaar stets eine große Bereicherung. Sowohl in der juristischen, als auch in der zivilgesellschaftlichen Diskussion. Herzliche Gratulation.“ ****

Marianne Beth war die erste eingetragene Rechtsanwältin Österreichs. Als Jüdin wurde sie unter den Nazis mit einem Berufsverbot belegt.



„Die Auszeichnung ist ein schönes Signal. Sie stimmt aber auch sehr nachdenklich. Haben sich doch in der Corona-Pandemie Demonstrant*innen mit ‚Judensternen‘ gezeigt und so völlig inakzeptable Vergleiche zur Judenverfolgung gezogen. Geschichtsbewusstsein und ‚wehret den Anfängen‘ müssen daher weiter höchste Priorität haben.“ Yildirim erinnert daran, dass es bei der Verfolgung von Delikten wie der Verharmlosung von Nationalsozialismus in diesem Zusammenhang zu Problemen gekommen sei. (Schluss) sd/ls

