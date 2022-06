Skandal: Große Sorge um Lieferprobleme um krebsbringende Zigaretten?

Aber der Verkauf gesunder CBD - ÖLE soll verboten sein? Cannabis-Rechtsexperte Wolfgang Pöltl ist verwundert.

Graz (OTS) - Der Gesundheits-Skandal schlechthin: Wie man unter https://www.krone.at/2743899 lesen darf, macht man sich in Österreich große Gedanken um die Versorgung der RaucherInnen mit krebsfördernden Zigaretten. Offenbar sterben noch nicht genug Menschen am Zigarettenrauch. CBD - Produkte (Cannabinoide aus der Hanfpflanze) und Hanfblüten, welche sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirken, sollen verboten sein? Cannabis-Rechtsexperte Wolfgang Pöltl sieht hier ein bedenkliches zweischneidiges Schwert in der österreichischen Gesundheitspolitik: Einige Landesverwaltungsgerichte sahen sich in der Vergangenheit bemüßigt den gesunden CBD-ÖLEN und den Hanfblüten den Kampf anzusagen. Aber todbringende Zigaretten sind erlaubt? Das ist ein typisch österreichischer, völlig kranker, Weg: krankmachender Zigarettenkonsum ist erlaubt, gesundheitsfördernde CBD-ÖLE und Hanfblüten will man verbieten. Eines ist aber völlig klar: solange lebensgefährliche Zigaretten konsumiert werden und sich Menschen mit Alkohol das Gehirn weich saufen dürfen, darf gegen den - überaus gesunden- Verkauf und Konsum von CBD-ÖLEN und Hanfblüten nichts einzuwenden sein. Kein Landesverwaltungsgericht und keine Behörde hat das Recht der Bevölkerung Gesundheit zu verweigern.

