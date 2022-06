FILM AB! METRO KINO WIRD ZUM (FILMISCHEN) CATWALK

Die Zusammenschau der Arbeiten der Schüler*innen der Modeschule Hetzendorf 2022 wurde filmisch umgesetzt und als Film „on screen“ am 23. Juni 2022 im Metro Kino präsentiert.

Wien (OTS) - Statt der traditionellen Modeschau im Schloss Hetzendorf wurde 2022 das Medium Film gewählt, um die Arbeiten der Schüler*innen der Modeschule zum Jahresthema UTOPIE richtig in Szene zu setzen. Der ca. 30-minütige Film „on screen“ wurde am 23. Juni 2022 im (ausverkauften) Metro Kino präsentiert.



„Einmal mehr hat das kreative Team der Modeschule Hetzendorf bewiesen, dass Mode nicht nur in Form einer klassischen Modeschau perfekt in Szene gesetzt werden kann. Nach der Fotostrecke auf Wiener Straßenbahnen im Vorjahr ist mit dem Film ein Kunstwerk gelungen, das vor allem handwerkliche Details und die Atmosphäre des Gestaltungsraumes Hetzendorf hervorragend vermittelt. Ich gratuliere allen Beteiligten zu diesem schönen Gesamtprodukt, allen voran natürlich den jungen Designer*innen zu ihren vielfältigen Werken“, zeigt sich Christoph Wiederkehr, MA, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat, beeindruckt.



Als ehemalige Schüler*innen ließen sich Drag Queen, DJ und Fashion Designerin Tamara Mascara und Designerinnen Sabine Karner, Florentina Leitner, Christine Rohr, Lucienne Emily Lücke, Natalie Zipfl u. v. m. die Filmpremiere nicht entgehen. Viel Applaus für den von Jenseide produzierten 30-minütigen Film spendeten u. a. Konzert-Pianistin Donka Angatscheva, Marcos Valenzuela von Tiberius und Musiker Martin Meister.



„Derzeit müssen wir auf andere Formen der Präsentation der Arbeiten unserer Schüler*innen zurückgreifen. Das Team der Modeschule hat sich 2022 für das Medium Film entschieden, um die Arbeiten richtig in Szene zu setzen. Das Nutzen von alternativen Präsentationsformen hat, wie man auch im Film sieht, viel kreatives Potenzial freigesetzt, auf das wir stolz sein können“, erklärt Monika Kycelt, Direktorin der Modeschule Hetzendorf.



Das Filmproduktionsunternehmen Jenseide – auf Mode, Kunst und Lifestyle spezialisiert – setzte die Arbeiten filmisch in Szene. Die Aufnahmen fanden Ende Mai mit Unterstützung des internen Kreativteams sowie der Schüler*innen im Schloss und am Gelände des Schlosses Hetzendorf statt. Jenseide setzt auf die Wichtigkeit der Zwischentöne, der Mischformen und der Übergänge zwischen Kunst und Kommerz, die durch eine besondere ästhetische Herangehensweise sichtbar gemacht werden.



Auszeichnungen für besondere Leistungen



Eine besondere Ehre wurde jenen Schülerinnen und Schülern zuteil, die für ihre schulischen und künstlerischen Jahresleistungen sowie für soziales Engagement im Rahmen der Schulgemeinschaft geehrt wurden. Die Anerkennungsstipendien der Stadt Wien wurden von Herrn Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr persönlich überreicht und gingen an Emina Hajdarbegovic (2. Kl.), Christine Zimmerl (3. Kl.), Lucia Feige (2. Jg.), Maria-Regina Gelbmann (3. Jg.), Maxima Moser (4. Jg.) und Lena Bischur (5. Jg.).



Martina Kuso, Leiterin Kommunikation KUNST HAUS WIEN, überreichte die vom Verein der Förder*innen der Modeschule der Stadt Wien gestifteten Awards an Rojbin Okaytekin (2. Kl.), Daniela Mohr (3. Kl.), Viktoria Drabek (2. Jg.), Julia Kleinbauer (3. Jg.), Miriam Plattner (4. Jg.), Nike Lachner (5. Jg.) sowie Marie Kutschera (5. Jg.) und Markus Achmann (3. Kl.), die als „best graduates“ geehrt wurden.



Martina Kuso betont: „Das vergangene Schuljahr war für die Schüler*innen sehr herausfordernd, es ist beeindruckend, was sie trotz der schwierigen Situation alles geschafft haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit den Awards herausragende Leistungen würdigen können.“



Einzigartige Modeausbildung am Puls der Zeit



Die Modeschule Hetzendorf zählt zu den renommiertesten Bildungseinrichtungen der Stadt Wien und genießt internationale Anerkennung. Die fünfjährige Ausbildung der Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung vereint gleichermaßen den künstlerisch-kreativen, handwerklichen und allgemeinbildenden Bereich und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Die Auswahl an fünf Ausbildungsschwerpunkten (Modedesign/Kleidermachen, Modell-Modisterei, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe, Strickdesign oder Textildesign) in Kombination mit den künstlerischen Fächern ist ein einmaliges Angebot im deutschsprachigen Raum. Die dreijährige Fachschule für Mode ist ein weiteres Ausbildungsangebot mit Auswahl an zwei Vertiefungen (Fashion Styling oder Angewandte Betriebsführung). Die Abschlussprüfung ist facheinschlägigen Lehrabschlüssen gleichgestellt und ersetzt die Unternehmer*innenprüfung.

Der Film wird in Kürze unter www.modeschule.wien.gv.at und http://www.facebook.com/modeschulehetzendorf abrufbar sein.

