International erfolgreiches MS Mondraker Mountainbike Team trainiert im Bikepark Schladming

Schladming (OTS) - Die steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein gilt unter Radfans längst als absolute Top-Destination in den Alpen. Das Angebot an Lines, Trails und Touren wurde in den letzten Jahren massiv ausgebaut und lockt im Sommer tausende Biker ins obere Ennstal. Allein im “Bikepark Schladming” erwarten die Gäste insgesamt 40 Kilometer an Trailspaß und Action vom Allerfeinsten. Neben den tausenden Amateursportlern wissen auch Profis die perfekte Infrastruktur in Schladming-Dachstein zu schätzen.



So hat nun auch wieder das international erfolgreiche UCI ELITE Team MS Mondraker in der heurigen Sommersaison die Zelte für ein Trainingscamp in Schladming aufgeschlagen. Die Mannschaft MS Mondraker tritt heuer mit einem Team junger Fahrer in der Downhill World Cup Serie an. Zwischen den Downhill Weltcup Rennen werden die Top-Fahrer rund um Brook Macdonald (NZL), Eleonora Farina (ITA), David Trummer (AUT) und Tuhoto Ariki (NZL) im Bikepark Schladming trainieren und Material testen >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



