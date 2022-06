„Wiener Jazz & Genusstage“ in den Bezirken 4, 8 und 3

Jazz und Weltmusik mit „Rabitsch & Pawlik“, Auskünfte: 0664/24 11 767

Wien (OTS/RK) - Heuer findet die beliebte sommerliche Musik-Reihe „Wiener Jazz & Genusstage“ in 20 Bezirken statt. Die nächsten Konzerte: Am Mittwoch, 29. Juni, musiziert die Combo „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ von 17.00 bis 20.00 Uhr im Anton-Benya-Park (4., Argentinierstraße, nächst Nr. 37). Die Künstler servieren der Zuhörerschaft eine Melange aus Jazz und Weltmusik. Wenn es die Wetterlage erfordert, wird der Auftritt auf Mittwoch, 6. Juli, verlegt. Der Eintritt ist frei.

In der Josefstadt (8., Jodok-Fink-Platz) gastiert das Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ am Donnerstag, 30. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Das Publikum erwartet an diesem Abend: „Ein kochend heißer Gumbo aus Jazz & World“. Der Zutritt ist gratis. Bei Schlechtwetter muss das Konzert auf Donnerstag, 14. Juli, verschoben werden. Die folgende Station auf der Wien-Tour ist im Bezirk Landstraße (3., Radetzkyplatz), wo sich das „Rabitsch & Pawlik Quartett“ am Freitag, 1. Juli, einstellt und von 18.00 bis 22.00 Uhr traditionelle und moderne Jazz-Rhythmen mit spannenden melodischen Elementen aus aller Welt kombiniert. Als Gast-Musiker wirkt der virtuose „Slide-Gitarrist“ Gottfried Gfrerer bei dem Konzert mit. Ersatz-Termin bei Regen: Mittwoch, 13. Juli. Der Eintritt ist kostenlos.

Bezirke unterstützen Konzerte des Vereins „KULT“

Die Veranstaltungen werden durch die jeweiligen Bezirke und von weiteren Partnern gefördert. Organisator des jährlichen „Wiener Jazzfests der Bezirke“ ist der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“. Das von internationalen Jazz-Fachleuten gelobte „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ spielt laufend auf Bühnen, in Klubs, bei Festivals und an anderen Orten. Neben den 2 Band-Leitern Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete, Flügelhorn) und Robert Pawlik (Gitarre) gehören der routinierten Gruppe der Bassist Joe Abentung und der Schlagzeuger Dusan Novakov an. Die Konzert-Besucher*innen sollen die geltenden Corona-Bestimmungen beachten. Auskünfte: Telefon 0664/24 11 767 (Verein „KULT“) und E-Mail office@michaelarabitsch.com.

