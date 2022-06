Lotto: Solosechser nach Fünffachjackpot mit 5,6 Mio. in OÖ

270.000 Euro Sologewinn beim Joker aus NÖ

Wien (OTS) - Die Sonntags-Ziehung bei Lotto „6 aus 45“ brachte einen stolzen Sologewinn. Es ging darum, einen Fünffachjackpot zu knacken, der Pot war mit mehr als 5,6 Millionen Euro gefüllt. Und das gelang einem Glücklichen bzw. einer Glücklichen mit der Abgabe eines Quicktipps in Oberösterreich, genauer gesagt in Linz. Im elften Tipp waren die „sechs Richtigen“ 1, 11, 17, 18, 19 und 43 abgedruckt. 5,6 Millionen Euro ist also der Gewinn für den ersten Fünffachjackpot des Jahres 2022.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 26 allerdings gab es diesmal keinen Gewinn. Rund 185.000 Euro blieben hier im Topf, mit den Einsätzen bis Mittwoch wird die Rangsumme auf rund 260.000 Euro anwachsen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde hier wieder dem nächstniedrigeren Rang zugeschlagen, in dem es Gewinne gab: dem Fünfer. Diese 66 Gewinner:innen freuen sich nun über je 7.896,60 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Der Joker brachte wieder eine Sologewinnerin bzw. einen Sologewinner. In Niederösterreich gespielt, sagte jemand „Ja“ zur richtigen Jokerzahl auf einem EuroMillionen Normalschein. Dieses Kreuzchen bringt einen Gewinn von mehr als 270.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Juni 2022

1 Sechser zu EUR 5.629.282,80 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 184.558,70 149 Fünfer zu je EUR 1.351,20 392 Vierer+ZZ zu je EUR 154,00 7.459 Vierer zu je EUR 44,90 10.215 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 118.853 Dreier zu je EUR 5,10 358.257 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 11 17 18 19 43 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Juni 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 7.896,60 4.294 Vierer zu je EUR 20,50 71.303 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 8 12 22 23 37

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Juni 2022

1 Joker EUR 270.357,10 13 mal EUR 8.800,00 157 mal EUR 880,00 1.418 mal EUR 88,00 13.807 mal EUR 8,00 135.524 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 9 3 7 4 8

