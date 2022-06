„ORF III Kulturdienstag“: Finale des „Erbe Österreich“-Zweiteilers „Habsburgs Süden“

Außerdem u. a.: „Die Gärten der Queen“, „erLesen“ u. a. zum Bachmannpreis

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 28. Juni 2022, geht es im zweiten Teil der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Habsburgs Süden“ nach Istrien. Nach einer weiteren Ausgabe der Sendereihe über Gartenkunst in der Toskana folgt die Dokumentation „Die Gärten der Queen“. Zum Abschluss widmet sich das Literaturmagazin „erLesen“ u. a. dem diesjährigen Bachmannpreis.

Im Vorabend begrüßt Ani Gülgün-Mayr in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) anlässlich der diesjährigen Produktion der Sommernachtskomödie Rosenburg, „Manche mögen’s verschleiert“, die Darsteller/innen Konstanze Breitebner, Curdin Caviezel, Soi Schüssler und Onur Poyraz zum Interview.

Im Hauptabend präsentiert ORF III das Finale des neuen „Erbe Österreich“-Zweiteilers „Habsburgs Süden“ (20.15 Uhr). Auf den historischen Reiserouten des österreichischen Adels führt diese Folge nach Istrien, entlang der kroatischen Küste nach Pula, Opatija, Mali Lošinj und Rijeka. Neben imposanten landschaftlichen Bildern und historischen Ansichten erzählen Expertinnen und Experten über die Bedeutung des „Südens“ für die ausgehende Habsburgerzeit, in der der Tourismus erfunden wurde.

Danach stehen in einer weiteren „Erbe Österreich“-Produktion „Die geheimen Gärten von Lucca“ (21.05 Uhr) im Mittelpunkt. Viele Jahrhunderte war die Stadt in der Toskana Zentrum der Seidenproduktion im gesamten Abendland. Inmitten üppiger und weitläufiger Gartenanlagen zeugen die Villen Torrigianai, Reale, Mansi oder Oliva noch heute vom Reichtum und gesellschaftlichen Rang ihrer Erbauer.

Mit der Gartenkunst befasst sich auch die anschließende Dokumentation „Die Gärten der Queen“ (22.00 Uhr). Gestalter Robert Pöcksteiner erzählt darin die Geschichte der Royals und des englischen Hochadels anhand ihrer Gartenanlagen. Dafür hat er zu vielen Gärten nahezu unbeschränkten Zugang erhalten und die Anwesen mit der Drohne einzigartig abgefilmt.

Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt mit einer 60-minütigen Ausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ (22.45 Uhr), die sich u. a. dem diesjährigen Bachmannpreis widmet. Moderator Heinz Sichrovsky führt Interviews mit Jurymitgliedern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Preisträgerinnen und Preisträgern und fängt das Stimmungsbild der endlich wieder analog stattgefundenen Veranstaltung ein. Außerdem zu Gast in „erLesen“: Schauspielerin Stefanie Reinsperger mit ihrem Buch „Ganz schön wütend“. Diskriminierung und Übergriffe auf sie und ihren Körper, der angeblich nicht schön genug ist, haben sie dazu bewegt, ihre Stimme zu erheben. Das Ergebnis ist wie sie selbst: kraftvoll, mutig und kompromisslos. Kabarettist Florian Scheuba hat sich in seinem Werk „Wenn das in die Hose geht, sind wir hin“ auf eine spannende wie satirische Spurensuche danach begeben, was heimische Politikerinnen und Politiker einander schreiben, wenn sie denken, die Öffentlichkeit liest nicht mit. Angelica Ladurner leitet das Ensemble Porcia, das vergangenen Sommer sein 60-Jahr-Jubiläum nicht feiern konnte. Das soll heuer nachgeholt werden, eröffnet wird die 61. Spielzeit auf Schloss Porcia am 8. Juli 2022. Sie berichtet, wie sie das Ensemble durch die Corona-Krise brachte und welche wertvollen Erfahrungen sie aus dieser Zeit mitnehmen konnte.

