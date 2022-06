UEFA U19 WM-Play-off Österreich – Slowakei live in ORF SPORT +

Am Dienstag, dem 28. Juni, um 16.45 Uhr

Wien (OTS) - Die Erleichterung war grenzenlos beim U19-Nationalteam (JG 2003) nach dem umkämpften 3:2-Sieg im abschließenden Gruppenspiel der UEFA U19 EURO 2022 gegen Serbien. Damit sprang die Auswahl von Teamchef Martin Scherb noch auf Gruppenplatz drei und hat am 28. Juni im Play-off gegen Gastgeber Slowakei die Chance, das Ticket für die FIFA U20-WM im kommenden Jahr zu lösen.

Zur Überraschung und Freude aller im ÖFB-Lager wartet jetzt die ganz große Bühne auf das U19-Nationalteam. Die UEFA hat aufgrund des großen zu erwartenden Zuschauerinteresses kurzerhand die Spielorte getauscht. So findet das WM-Play-off zwischen der Slowakei und Österreich statt in Senec nun in Trnava (Trnava Stadion) und somit im Final-Stadion dieser EURO statt.

ORF SPORT + überträgt das Spiel am Dienstag, dem 28. Juni, um 16.45 Uhr live. Kommentator ist Michael Bacher, als Moderator fungiert Rainer Pariasek.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at