Ende der Schau „FÜR DAS KIND“ im Bezirksmuseum 8

Eintritt frei am 29.6. (17 bis 21 Uhr): bm1080@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - 1938/1939 konnten tausende jüdische Kinder durch Transporte nach England vor den Nationalsozialisten gerettet werden. Über dieses Geschehen berichtet die Ausstellung „FÜR DAS KIND“, die seit April im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) gezeigt wird. Zu betrachten sind 26 Tafeln mit künstlerisch bearbeiteten Aufnahmen von Koffern der Kinder und darin verpackten Gegenständen. In Glas gravierte Zitate von NS-Opfern verstärken die Ausdruckskraft der Abbildungen. Die gut besuchte Schau endet am Mittwoch, 29. Juni. An dem Tag ist das Museum von 17.00 bis 21.00 Uhr offen. Der Eintritt ist gratis. Mehr Infos: Telefon 403 64 15 (Museumsleiterin: Maria Ettl), E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Das auf freiwilliger Basis tätige Bezirkshistoriker*innen-Team bittet die Gäste um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen. Kuratorinnen der bewegenden Gedenkausstellung sind Rosie Potter und Patricia Ayre. Betreut hat den Rückblick die Agentur Milli Segal. Die Agentur-Chefin führt am Schlussabend durch die Schau und hat ein offenes Ohr für Fragen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: info@millisegal.at.

Spaziergang mit Irmtraut Karlsson: josefstadt@vhs.at

Ergänzend zur Finissage im Museum wird ein „Stadtspaziergang“ angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Josefstadt organisiert die „Volkshochschule Mariahilf Neubau Josefstadt“ am Mittwoch, 29. Juni, einen „Kurs im Freien“, der den Titel „Die Kinder retten“ hat. Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Ceija Stojka Platz (bei der Station Linie 46). Gegen 19.00 Uhr kommen die Teilnehmer*innen in das Museum. Geleitet wird die Tour von der früheren sozialdemokratischen Mandatarin Irmtraut Karlsson. Die Geschichtskundige spricht beim bildenden Streifzug auf der Route der Straßenbahn-Linie 5 über 23 Kinder-Rettungsaktionen nach Großbritannien während der NS-Zeit und macht auf „Steine der Erinnerung“ aufmerksam. Das Mitmachen ist gratis. Weitere Informationen und Anmeldungen via E-Mail: josefstadt@vhs.at.

Allgemeine Informationen:

Agentur Milli Segal: www.millisegal.at

VHS Mariahilf Neubau Josefstadt: www.vhs.at/de/e/mariahilf/kontakt

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse