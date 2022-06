Wien Holding-Museen: Coole Highlights in den Sommerferien

Wien (OTS/RK) - Die Wien Holding-Museen bieten tolle Sommerhighlights für Kinder: Reise-Workshop und eine Kinder-Führung im Mozarthaus Vienna, auf eine musikalische Entdeckungsreise im Haus der Musik gehen, im Jüdischen Museum Wien „Sachen machen“ und „Von Haus zu Haus“ spazieren oder im Kunst Haus Wien Stofftaschen gestalten.

Mozarthaus Vienna: Reise-Workshop und Kinder-Führung

Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, sorgt in Kooperation mit wienXtra Kinderaktiv und „Innere Stadt spielt“ wieder mit verschiedenen Workshops für gute Laune in den Sommermonaten.



Reise-Workshop: 13. bis 15. Juli sowie 20. bis 22. Juli 2022 um jeweils 11.00 Uhr

Sommerzeit ist Reisezeit! Doch Mozart war nicht nur im Sommer unterwegs, sondern ständig auf Reisen. Wohin reiste er? Kann man die Erfahrungen und Erlebnisse von seinen Reisen auch in seiner Musik hören? Während diesem Workshop basteln die Kinder Instrumente und spielen eine seiner Reisen musikalisch nach. Außerdem wird überlegt, wie und womit Mozart gereist sein könnte. Gab es damals schon Autos oder Schiffe? Oder gar Flugzeuge?



Für Kinder von 4 bis 6 Jahren. Preis: 8,50 Euro für Kinder, 16 Euro für Erwachsene. Für wienXtra-Mitglieder und Mitglieder des Mozarthaus Vienna-Kinderclubs nur 4 Euro. Dauer: 1,5 Stunden. Anmeldung erforderlich unter ticket@mozarthausvienna.at oder der Telefonnummer +43 1 512 17 91-45.



Kinder-Führung „Zu Besuch bei Mozart“: 8. Juli 2022 um 16.00 Uhr

Du wolltest schon immer mal den großen Komponisten Mozart besuchen? In Kooperation mit „Innere Stadt spielt“ wird gemeinsam mit den Kulturvermittler*innen des Museums Mozarts Wohnung entdeckt. Wie lebte er hier mit seiner Familie? Und wo schrieb er seine wunderbare Musik?



Preis: Kinder mit dem „Innere Stadt spielt“-Heft gratis sowie kostenlos für Mitglieder des Kinderclubs, Erwachsene 12 Euro. Dauer: 1 Stunde. Anmeldung erforderlich unter ticket@mozarthausvienna.at oder der Telefonnummer +43 1 512 17 91-45.



Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at

Haus der Musik: Auf musikalischer Entdeckungsreise

Auch während der Sommermonate lädt das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, Kinder von 5 bis 10 Jahren zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein. Jeden Samstag und Sonntag um 14.00 Uhr finden spannende Kinderführungen im Klangmuseum statt.



Im Haus der Musik können Kinder eine aufregende Reise in die Welt der Klänge und Musik machen – mit spannenden, witzigen und einzigartigen Stationen. Den persönlichen Walzer würfeln, im Virtual Reality Klanglabor das eigene Klangwesen kreieren, oder beim Zookonzert die Frösche zur Musik hüpfen lassen – alles ist hier möglich!



Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt an der Museumskassa. Kosten: Kinder unter 12 Jahre 6 Euro (+ 1 Euro Führungsbeitrag), Kinder ab 12 Jahre 12 Euro und Erwachsene 16 Euro (+ 1 Euro Führungsbeitrag), Anmeldung erforderlich unter fuehrung@hdm.at oder der Telefonnummer +43 1 513 48 50.



Auch der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich wird seinem jungen Publikum den Sommer mit lustigen Mitmach-Konzerten versüßen. Jeden Sonntag im Juli und August 2022 um jeweils 15.30 Uhr sorgt Bernhard Fibich für jede Menge gute Laune auf der Bühne im Haus der Musik! Kinder und Erwachsene werden in die Konzerte spielerisch mit einbezogen.



Tickets sind bei der Kassa im Haus der Musik und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.



Tipp: Mit der exklusiven Pauki Knaller Kinderclub-Karte für das Haus der Musik erhalten alle Kinder freien Eintritt ins Museum für ein Jahr sowie ermäßigte Karten für Kinderkonzerte – ein Jahr lang um nur 19 Euro!



Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

Jüdisches Museum Wien: „Sachen machen“ und „Von Haus zu Haus“ spazieren

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, sorgt mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm für Spaß und Unterhaltung im Sommer.



Sachen machen: 4 bis 7. Juli 2022, 9.00 bis 13.00 Uhr

Im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse 11 gibt es ganz viele schöne Objekte, die an den jüdischen Feiertagen verwendet werden. Weil die Ferien gerade angefangen haben, beschäftigen sich das Vermittlungsteam und die Kinder erstmal nur mit dem Ausruhen und was man dazu alles braucht. Dabei gibt es Inspiration bei einer coolen Kinderführung und anschließend wird auch etwas designt, das man am Schabbat, dem jüdischen Ruhetag, unbedingt braucht. Chillen inklusive!



Die Kinder benötigen Kleidung, die schmutzig werden darf und in der man sich gut bewegen kann. Die Kinder sollen als Mittagessen eine Jause mitnehmen, es gibt keine Mensa.



In Kooperation mit der Kinderunikunst, Workshop am 4. und 5. Juli für Kinder von 6 bis 10 Jahre, Workshop am 6. und 7. Juli für Kinder von 10 bis 14 Jahre, jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Eine Anmeldung unter www.kinderunikunst.at ist unbedingt erforderlich.



Verliebt. Verlobt.Verreist.: 11. bis 15. Juli 2022, 10.00 bis 12.00 Uhr

In der aktuellen großen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien geht es um die Liebe. Nachdem sich die Workshop-Gruppe zuerst im Paradies umgesehen hat, macht sie sich im ganzen Museum auf die Suche nach interessanten Paaren. Ganz unterschiedliche jüdische Persönlichkeiten aus 800 Jahren Wiener Geschichte bilden während des Ferienspiels Paare, die gemeinsam verreisen. Dass es keinen besseren Weg gibt, sich kennenzulernen als das Reisen, wusste auch Mark Twain. Die Kinder stellen die Paare zusammen und überlegen ein tolles Reiseziel. Die fantasievollen Souvenirs designen sie im Atelier.



Im Rahmen des Wiener Ferienspiels in Kooperation mit wienXtra. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Freier Eintritt für Kinder. Eine Anmeldung unter der Tel. +43 1 535 04 31-1537 oder -1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at ist unbedingt erforderlich. Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Erwachsene haben die Möglichkeit, während des Kinderprogramms Museum und Ausstellungen individuell zu erkunden.



Von Haus zu Haus: 18., 20. und 27. Juli sowie 10. und 12. August 2022, 10.30 bis 12.30 Uhr

Während einer spannenden Rallye zwischen den Adressen des Jüdischen Museums im ersten Bezirk können junge Entdecker*innen beim Spazierengehen auf jüdische Geschichte(n) stoßen. Unterwegs machen die Kinder mit Polaroid-Kameras coole Fotos und gestalten dann im Atelier eine Stadtplan-Collage – Wien aus der Nähe!



Im Rahmen des Ferienspiels Innere Stadt. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Freier Eintritt für Kinder. Achtung: das Programm beginnt im Museum Judenplatz (Judenplatz 8) und endet im Museum Dorotheergasse (Dorotheergasse 11). Eine Anmeldung unter der Tel. +43 1 535 04 31-1537 oder -1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at ist unbedingt erforderlich. Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Erwachsene haben die Möglichkeit, während des Kinderprogramms Museum und Ausstellungen individuell zu erkunden.



Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11/Judenplatz 8, 1010 Wien, www.jmw.at

Kunst Haus Wien: Windlichter und Stofftaschen gestalten

Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, bietet auch in diesem Jahr kreative Workshops für Kinder an – sowohl im Museum selbst als auch in Wien Mitte The Mall.

Windlichter gestalten: 7. und 21. Juli sowie 4. und 11. August 2022 von 14.00 bis 17.00 Uhr

Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt derzeit die Ausstellung „Wenn der Wind weht“. In Kooperation mit Wien Mitte The Mall lädt das Kunst Haus Wien zu Workshops ein, bei denen Kinder Windlichter gestalten und sie mit Blüten und Blättern verzieren können. An lauen Sommerabenden wird eine Kerze entzündet – das Windlicht schützt sie vor dem Ausgehen – Blüten und Blätter wehen im Wind, eine sanfte Brise Sommerduft liegt in der Luft und die Kerze gibt nach und nach eine Botschaft frei.



Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Die Teilnahme am Workshop ist gratis. Keine Anmeldung erforderlich. Der Workshop findet im Shoppingcenter Wien Mitte The Mall statt. Einfach vorbeikommen und mitbasteln!



Wien Mitte The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1A, 1030 Wien.



Naturdruck mit Blättern auf Bio-Stofftaschen: 22. Juli und 12. August 2022 von 14.00 bis 16.00 Uhr

Im Sommer lädt das Kunst Haus Wien Kinder ein, Stofftaschen mit Blättern zu bedrucken. Im Workshop werden Baumwolltaschen aus zertifizierter Biobaumwolle gestaltet und mit Blättern bedruckt, ganz im Sinne von Friedensreich Hundertwasser.



Für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Die Teilnahme am Workshop ist gratis. Eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@kunsthauswien.com ist unbedingt erforderlich.



Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

