TERMIN-Aviso: SPLASH HARD 2022: The Party goes on!

AK YOUNG Sommer-Open-Air SPLASH HARD am 9. Juli 2022 am Ratzersdorfer See

St. Pölten (OTS) - Star-Acts DAME und Tina Naderer, Sport-Action & Fun

Festival-Stimmung am See! AK YOUNG - die Jugendmarke der Arbeiterkammer - feiert heuer nach einer längeren Pause bereits zum sechsten Mal das legendäre Open-Air-Festival Splash Hard am Ratzersdorfer See. Das Erfolgskonzept: Die perfekte Mischung aus grooviger Musik, Sport-Action, Fun und Chill-out. Mit dabei sind angesagte Music- Acts wie DAME und Tina Naderer.

Get the party started

Ab 13.00 Uhr können Besucher*innen im ACTION Corner Trend-Sportarten wie Blobbing, Spider Rock, Stand up Paddling (SUP), Kletterturm und Parkour kostenlos ausprobieren und beim Beachvolleyball-Turnier ihren Kampfgeist beweisen. Und für alle, die es etwas ruhiger angehen wollen, ist der ganze See eine einzige Chill-out Area.

Good music

Für den coolen Sound am See sorgen dieses Jahr Live-DJs (Samir Hashimi, DSSK) und angesagte Acts wie DAME und Tina Naderer. Diesjähriger Headliner ist der Salzburger Rapper und Songwriter DAME der sich Vom Youtube Star zum anerkannten Künstler entwickelt hat. Mit seinen zwei letzten Longplays hat er die Charts in Österreich und Deutschland gestürmt. Die gebürtige Niederösterreicherin Tina Naderer ist seit ihrer Teilnahme bei Voice of Germany ein aufstrebender Stern am deutschsprachigen Pop-Himmel. Derzeit tourt sie als Opening Act von Johannes Oerding durch Deutschland.

ÖGJ-TURNIER! Wer sich sportlich im Team messen will, kann sich unter oegj.noe @ oegb.at zum Beachvolleyball (4:4) Turnier anmelden. Anmeldungen vor Ort sind am Tag der Veranstaltung bis 13.30 Uhr möglich.

DER ENTRITT IST FREI! Alle Musik- und Sportangebote können kostenlos genutzt werden.

GRATIS SHUTTLE! Von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr bringt ein kostenloses Shuttle-Service die Eventbesucher*innen vom Hauptbahnhof St. Pölten zum Ratzersdorfer See und retour.

GRATIS PARKEN! Die Festivalgäste können am Veranstaltungstag (9. Juli 2022) kostenlos am Partygelände parken.



TIMETABLE SPLASH HARD 2022:

13.00 Beginn

13.00 bis 19.00 Sportprogramm der Naturfreunde

14.00 Turnier Beachvolleyball

14.00 – 17.00 DJ Samir Hashimi

16.00 Freerunning Workshop

17.00 – 19.30 DJ DSSK

17.00 Football Workshop

19.30 – 19.45 Siegerehrung Turniersieger*innen

19.45 – 20.00 Begrüßung AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

20.00 Tina Naderer

21.30 Headliner DAME

23.00 – 24.00 DJ DSSK



Aktuelle Infos: akyoung.at/splashhard



Rückfragen & Kontakt:

AK YOUNG, Mag. Monika Hausharter, T 057171-22816